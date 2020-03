Top 5 des matchs de la semaine 1/1/20

Les 5 meilleurs matchs sont un mélange soigné de choses que je n’ai pas encore vues arriver. Avec l’Iron Man Match sur Dynamite et Revolution, AEW a à juste titre une bonne performance; et se battra probablement contre lui-même. Mais il y a quelques matchs japonais qui ont fait la coupe, car il s’agit d’un Top 5 sur une large bande de lutte; pas seulement la télévision nationale.

Le vote de la semaine dernière a été un peu galopant. NJPW New Japan Road: Shingo Takagi vs Tomohiro Ishii, a réussi à verrouiller un créneau de février.

Voyons maintenant quels matchs se qualifient pour la dernière machine à sous en février; en plus d’être un grand favori.

Quick Top 5AEW Revolution: AEW Tag Team Championship: Page du pendu et Kenny Omega (c) contre The Young Bucks

Évaluation: **** 3/4Wrestle-1 W-Impact: Championnat de Wrestle-1: Shotaro Ashino contre Katsuhiko Nakajima (c)

Évaluation: **** 1/4AEW Dynamite: 30 minutes Iron Man Match: Kenny Omega vs PAC

Évaluation: ****20e anniversaire de NOAH The Chronicle Vol.1: Championnat national du GHC: Kaito Kiyomiya vs Takashi Sugiura (c)

Évaluation: ****Révolution AEW: Cody avec Arn Anderson et Brandi Rhodes vs MJF avec Wardlow

Évaluation: ****Mentions honorables:Révolution AEW: Championnat du monde AEW: Jon Moxley contre Chris Jericho (c)

Évaluation: *** 1/2IMPACT !: Championnat X Division: Ace Austin (c) contre Tessa Blanchard

Évaluation: *** 1/2WWE Super Showdown: Titres de l’équipe SmackDown Tag: New Day (c) vs Miz & Morrison

Évaluation: *** 1/2Révolution AEW: Dustin Rhodes vs Jake Hager

Évaluation: *** 1/2IMPACT!: Meilleur de 5: Match 4: Eddie Edwards contre Michael Elgin

Évaluation: *** 1/4WWE Raw: Humberto Carrillo contre Angel Garza

Évaluation: *** 1/4AEW Dynamite: un garçon, son garçon et son dinosaure vs cercle intérieur

Évaluation: *** 1/4Révolution AEW: Sammy Guevara contre Darby Allin

Évaluation: *** 1/4ROH Gateway to Honor: Championnat ROH: PCO (c) vs Mark Haskins vs Rush

Évaluation: *** 1/4NXT: Austin Theory contre Tommaso Ciampa

Évaluation: ***Révolution AEW: PAC vs Orange Cassidy

Évaluation: ***NXT UK: UK Women’s Title I Quit: Kay Lee Ray (c) contre Toni Storm

Évaluation: ***Super Showdown de la WWE: Championnat féminin de SmackDown: Naomi vs Bayley (c)

Évaluation: ***AEW Dynamite: Yuka Sakazaki vs Big Swole vs Hikaru Shida vs Shanna

Évaluation: ***WWE Raw: Aleister Black contre Erick Rowan

Évaluation: ***IMPACT!: Rohit Raju avec Mahabali Shera et Gama Singh contre Wentz avec Dez et Trey

Évaluation: ***WWE SmackDown: Kofi Kingston contre Robert Roode

5. Révolution AEW: Cody avec Arn Anderson et Brandi Rhodes vs MJF avec Wardlow

De ma couverture:

MJF a travaillé un match de talon old school intelligent. Il a travaillé l’épaule de Cody pour se préparer à sa finition Fujiwara Armbar, a travaillé sur l’orteil blessé. Enfer, MJF a enlevé la botte de Cody et a même mordu l’orteil blessé. Cody a été à la réception un peu avant un gros Avalanche Suplex.

Il arrive et frappe le Disaster Kick avec le pied sans chaussure et il a apparemment ouvert le MJF. Cody efface accidentellement Arm lorsque Wardlow s’est impliqué, mais Cody a toujours combattu vaillamment. MJF a essayé d’utiliser la ceinture de poids de Cody contre lui, mais l’arbitre l’a arrêté. Cody l’a utilisé une fois, puis lorsque l’arbitre a tenté de l’arrêter, il a demandé «Juste un de plus» et l’arbitre a accepté. Cody jette la ceinture dans la foule en souvenir et nous voyons MJF se recroqueviller et ramper.

MJF crache sur le visage de Cody, alors Cody s’enclenche. 2 Crossroads et 1 tentative de plus… mais MJF frappe Cody avec un genou. Atteint son tronc pour récupérer cette bague en diamant, charge son poing et assomme Cody. Alors MJF se fraye un chemin vers une grande victoire

Gagnant: MJF via Loaded Fist

4. 20e anniversaire de NOAH The Chronicle Vol.1: Championnat national du GHC: Kaito Kiyomiya vs Takashi Sugiura (c)

De Hisame’s Newsletter Vol 73:

Kaito Kiyomiya (tellement excité qu’il a failli tomber des rideaux quand il est sorti), a offert une poignée de main qui a été acceptée par Takashi Sugiura, avant le début du match de championnat national du GHC. Le match s’est très bien déroulé au rythme de Sugiura, la foule oscillant entre applaudissements pour Kiyomiya et encouragements pour Sugiura. Dans les phases finales du match, Kiyomiya a trouvé un moyen d’inverser le verrouillage du cou avant redouté, cependant, après un match de dernier coup de cœur en bouche, c’est Takashi Sugiura qui est reparti avec le titre.

Vainqueur: Sugiura via Avalanche Olympic Slam

3. AEW Dynamite: 30 minutes Iron Man Match: Kenny Omega vs PAC

De la couverture de Mitchell:

Pac manivelle plus Omega mais Omega continue d’essayer de se couvrir. Les deux luttent car nous avons moins de 30 secondes! Omega ratisse le visage de Pac pour obtenir gratuitement! Mais Pac le récupère! Nous avons moins de 15 ans! dix! Les secondes se décomposent, LE TEMPS EST FIN !! C’est un match nul à 1-1 !! Les fans veulent des heures supplémentaires, “Cinq minutes de plus!” Pac DECKS la réf !! Le bâtard ne veut que ce qu’il veut, et il ne l’a pas obtenu. Mais la direction d’AEW accorde des SUDDES DEATH OVERTIME!

La cloche sonne, V-TRIGGER !! Pac plie, l’arbitre Aubrey Edwards se glisse dedans, et Omega donne à Pac un ripcord V-TRIGGER !! Omega fait reculer Pac, KAMIGOYE !! Ibu-tan, regardez-vous!? Couvrir, DEUX!?! Pac survit au genou qui surpasse Dieu?! Omega traîne Pac up, chaises électriques, plis, ONE WINGED ANGEL !! Couverture, Omega gagne !!

Gagnant: Omega 2-1

2. Wrestle-1 W-Impact: Championnat de Wrestle-1: Shotaro Ashino contre Katsuhiko Nakajima (c)

Donc, les nouvelles ont récemment annoncé que Wrestle-1 cesserait ses activités commerciales le 1er avril 2020. Mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas de scénario actuel pour leur meilleur titre. Katsuhiko Nakajima est un lutteur Pro Wrestling NOAH; dont l’itération actuelle est arrogante, sarcastique et distante. Similaire en quelque sorte à Tetsuya Naito, mais Nakajima le porte un peu plus frais et pas Traquilo, autant que; Je m’en fiche. Shotaro Ashino est l’as de la société, qui essaie de récupérer la ceinture de l’outsider qui déshonore le titre physique et l’héritage de Mutoh.Au début du match, de plus en plus de vestiaires W-1 entourent le ring; et vous avez une grande idée de la compagnie qui se rallie derrière Ashino pour faire sortir Nakajima de là. Nakajima va même jusqu’à faire de la fille à la table du chronométreur, ramener la ceinture sur le ring; l’aiguiller en éloignant sa main d’elle, puis en plaçant simplement la ceinture au centre de l’anneau. Cela joue un grand rôle dans le match, car non seulement Ashino est exaspéré, mais c’est aussi l’arbitre.De ce point, le match est une grande histoire de Nakajima jouant devant la foule chauffée, provoquant l’énervement de l’arbitre, taquinant les autres lutteurs dehors; et juste généralement être une bite. Ashino a eu de grands moments pour briller, car il est un spécialiste de la lutte amateur. Les deux hommes effectuant une locomotion Ankle Lock / Roll out / Ankle Lock ont ​​été formidables pour prouver que Nakajima n’est pas seulement une attitude impétueuse.Les deux hommes ont eu des moments d’apprentissage, après les choix de jambes de locomotion, Ashino est retourné à la cheville Lock; mais a roulé avec Nakajima pour garder le hodl. Nakajima a également noté qu’Ashino adore faire un Running Eurpean Uppercut, et s’est éloigné; lui permettant de l’éclairer avec des coups de pied et de reprendre lentement le match.Nakajima gagne avec son Vertical Spike Brainbuster, et le talent extérieur prend d’assaut le ring et entoure Nakajima. Nakajima ne bronche pas, reste arrogant et appelle même le président actuel Kaz Hayashi. Kaz Hayashi va donc essayer de reprendre la ceinture, donc au moins à la fermeture de l’entreprise, ils auront leur ceinture. Hayashi Superkicks Nakajima au visage comme moyen de l’accepter et de l’envoyer hors du bâtiment.

Gagnant: Nakajima via Vertical Spike