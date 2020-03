Top 5 des matchs de la semaine 29/03/20

Jour… quelque chose de quarantaine et de froid, nous avons eu un point positif avec quelques promotions japonaises revenant à des événements remplis de fans; tandis que certains faisaient encore de l’arène vide. Le vote des 5 meilleurs matchs a été très révélateur pour moi, car les fans de Puroresu ont été plus actifs en revendiquant leur plaisir; par opposition aux promotions télévisées nord-américaines.

Cela dit, Jugement DDT: Ko-D Openweight Titre: Masato Tanaka (c) contre Konosuke Takeshita, a remporté la semaine. Curieusement, le match Dragon Gate était à la deuxième place. Cette semaine, nous avons une égalité en 5e position, car j’aime parcourir de nombreuses promotions. Quelques noms connus apparaissent cette semaine!

Il y aura une bonne partie de lutte japonaise dans le Top 5 cette semaine. Espérons que tout le monde a élargi ses horizons avec plus de temps à la maison et un accès à Internet.

Quick Top 5:AJPW Dream Power Series: Triple Crown Championship: Kento Miyahara (c) contre Suwama

Évaluation: **** 3/4NOAH The Chronicle Vol. 2: Championnat junior poids lourd GHC: Yoshinari Ogawa (c) contre Daisuke Harada

Évaluation: **** 1/2BJW Ikkitousen ~ Forte montée ~ Bloc A: Daichi Hashimoto vs T-hawk

Évaluation: ****NOAH The Chronicle Vol. 2: Championnat national du GHC: Minoru Tanaka contre Takashi Sugiura (c)

Évaluation: ****AEW Dynamite: AAA Mega Championship: Kenny Omega (c) contre Sammy Guevara

Évaluation: *** 3/4MLW Fusion: Championnat National Openweight MLW: Alex Hammerstone (c) contre T-Hawk Évaluation: *** 3/4

Mentions honorables:

NOAH The Chronicle Vol. 2: Championnat des poids lourds GHC: Go Shiozaki (c) contre Kazuyuki Fujita

Évaluation: *** 1/2AJPW Dream Power Series: All Asia Tag Championship: Jake Lee & Koji Iwamoto (c) vs Yankee Two Kenju (Yuko Miyamoto & Isami Kodaka)

Évaluation: *** 1/2IMPACT!: Michael Elgin & Taya Valkyrie contre Tessa Blanchard & Eddie Edwards

Évaluation: *** 1/4NXT: Roderick Strong contre Matt Riddle

Évaluation: *** 1/4BJW Ikkitousen ~ Forte montée ~ Bloc C: Ryota Hama vs Yuji Okabayashi

Évaluation: *** 1/4NOAH The Chronicle Vol. 2: Championnat junior des poids lourds GHC: Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki (c) vs YO-HEY & HAYATA

Évaluation: *** 1/4WWE Raw: Ricochet & Cedric Alexander contre Angel Garza & Andrade

Évaluation: ***NXT UK: Championnat Cruiserweight: Jordan Devlin (c) contre Travis Banks

Évaluation: ***AEW Dynamite: Darby Allin contre Kip Sabian

Évaluation: ***AJPW Dream Power Series: KAI, Yuma Aoyagi & Zeus contre Gianni Valleta, Ayato Yoshida & Ryoji Sai

Évaluation: ***IMPACT!: Reno Scum vs Dez & Wentz

Évaluation: ***AJPW Dream Power Series: Championnat du monde junior des poids lourds: Susumu Yokosuka (c) vs Izanagi

Évaluation: ***

5t. MLW Fusion: Championnat National Openweight MLW: Alex Hammerstone (c) contre T-Hawk

Maintenant, c’est le premier match de la semaine auquel T-Hawk participe; le pouvoir des enregistrements est parfois merveilleux. Les correspondances à poids ouvert permettent des correspondances intéressantes car les classes de poids sont moins strictes. Hammerstone est l’un des points forts de MLW et T-Hawk fait son chemin dans un tas de promotions; se révélant être un acteur majeur pour les années à venir.

Hammerstone a gardé T-Hawk en échec pendant la majeure partie du match avec sa puissance, mais T-Hawk a fait un grand retour vers la fin. La foule de Philadephia était très favorable à T-Hawk, l’aidant à soulever Hammerstone pour des exploits de points puissants. Mais Hammerstone est très athlétique pour être le Beefcastle qu’il est.

Avec cela, Hammerstone a réussi à étouffer l’offensive de T-Hawk et à ranger les choses avec le pendule cauchemardesque. Mais pas avant que T-Hawk n’ait eu quelques chutes crédibles.

Gagnant: Hammerstone via Nightmare Pendulum

5t. AEW Dynamite: AAA Mega Championship: Kenny Omega (c) contre Sammy Guevara

De la couverture de Mitchell:

Sammy reprend son souffle alors qu’il se lève et se dirige vers un coin. Le parti se mobilise pour Omega mais il est dans la zone de largage. Sammy atteint la corde du haut et dit BANG, Shooting Star! Il FLOPS comme Omega se déplace! Omega vise Sammy tel qu’il est, pour un V-TRIGGER !! Omega entraîne Sammy, vise, mais Sammy mord la mauvaise main à nouveau! L’arbitre compte, mais les V-TRIGGERS POINT-BLANK d’Omega! Omega entraîne Sammy en position, puis court, mais Sammy esquive! Ceintures Sammy, interrupteurs Omega, SNAP DRAGON! Mais Sammy atterrit sur ses pieds! Sammy donne des coups de pied, des blocs Omega et fait tourner Sammy, mais Sammy Dragon Whips! Sammy torture racks et flips Omega, FAITES PLAISIR VOS YEUX! Omega titube mais il V-TRIGGERS de retour!

Omega traîne Sammy, décroche et frappe un JAY DRILLER! Couvrir, DEUX!?! Sammy survit à la position d’Omega sur un mouvement de #DemBoys! Mais Omega a des munitions à revendre. Omega regarde Sammy se lever et Sammy repousse Omega. Alors il obtient un V-TRIGGER! Omega entraîne Sammy dans la chaise électrique, UN ANGE AILÉ !! Couverture, Omega gagne !!

Gagnant: Omega via One Winged Angel

4. NOAH The Chronicle Vol. 2: Championnat national du GHC: Minoru Tanaka contre Takashi Sugiura (c)

Tout comme le championnat national Openweight MLW, ce titre est également un titre Openweight. Minoru Tanaka est le premier Junior Heavyweight à le contester, et Sugiura est une machine à tuer de bonne foi. Alors… ouais je ne me sens pas bien pour Tanaka.

Ce fut un match amusant une fois que Tanaka a commencé à utiliser sa vitesse et sa capacité de frappe pour obtenir un avantage. Sugiura travaillait sur les jambes de Tanaka, même si Tanaka avait du ruban adhésif épais sur son bras droit. Je pense donc qu’il y a eu un oubli psychologique, car, oui, nous savons que Sugiura utilise un verrou de cheville… mais la bande est essentiellement une bulle.

Quoi qu’il en soit, si vous regardez au-delà de l’infraction douteuse de Sugiura; elle a été rude et a montré que les Juniors ne sont pas hors de leur profondeur. Il a fallu que Sugiura applique le Ankle Lock pour la troisième fois, et cette fois-ci devant tomber sur la jambe; en appliquant une pression supplémentaire sur le genou et la cheville, ce qui empêche presque Tanaka de bouger. Tanaka tape et nous voyons Katsuhiko Nakajima devenir le prochain challenger.

Gagnant: Sugiura via Ankle Lock

3. BJW Ikkitousen ~ Forte montée ~ Bloc A: Daichi Hashimoto vs T-hawk

Nous obtenons un match précoce entre deux grands lutteurs. Daichi est actuellement le champion du monde des poids lourds BJW Strong; et T-Hawk est un membre populaire et talentueux de Strong Hearts.

Ce match commence vite, ils prennent l’action dans la foule et se battent, esquivent et esquivent en dehors du ring. T-Hawk est définitivement rempli d’une attitude, surtout lorsque la foule commence à chanter pour Daichi. Oui, comme le nom de famille peut l’expliquer; Daichi est le fils de la légende NJPW Shinya Hashimoto. Il faut donc s’attendre à ce qu’il ait un certain soutien de la foule.