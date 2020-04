Top 5 des matchs de la semaine 4/5/2020

Le week-end de WrestleMania est à nos portes! Maintenant… qu’est-ce que nous allons obtenir cette année? Deux jours, pas de fans, un sentiment différent nous a vraiment emballés cette année. Combien de matchs WrestleMania ont fait le Top 5?

Avant d’arriver aux 5 meilleurs matchs de cette semaine; nous devons tenir compte du fait qu’une marche très étrange s’est terminée. La semaine dernière, ENFIN, les fans d’AEW ont répondu plus fort que les fans de puro; et Omega vs Guevara pour le Mega Championship, remplit le support!

Piscine mars MoTY:Jugement DDT: Ko-D Openweight Titre: Masato Tanaka (c) vs Konosuke TakeshitaZero1 19e anniversaire: Dangan Yankies (Masato Tanaka & Takashi Sugiura) vs Strong BJ (Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto) ROH TV: The Briscoes vs Bandido & FlamitaAEW Dynamite: AAA Mega Championship: Kenny Omega (c) contre Sammy Guevara

Hors de cette piscine très intéressante, mon vote irait, DDT: Ko-D Openweight Titre: Masato Tanaka vs Konosuke Takeshita; mais honnêtement, tout est assez proche.

Avant d’entrer dans le Top 5 cette semaine, permettez-moi de dire que j’ai apprécié à la fois le match Boneyard et le match Firefly Funhouse. Cependant, ceux-ci ressemblaient plus à des mini-films produits par Lucha Underground et pas vraiment à un match. Même si j’ai vraiment apprécié les deux; ni qualifiés pour la liste car je ne les considère pas vraiment comme des “correspondances”, au sens du dictionnaire.

Quick Top 5:WWE WrestleMania 36: Last Man Standing: Randy Orton vs Edge

Évaluation: **** 1/2AEW Dynamite: Trent vs Kenny Omega

Évaluation: ****WWE WrestleMania 36: Championnat féminin NXT: Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Évaluation: ****WWE WrestleMania 36: SmackDown Tag Team Title Triple Threat Ladder Match: John Morrison (c) vs Jimmy Uso vs Kofi Kingston

Évaluation: ****Dragon Gate The Gate of Passion: GHC Heavyweight Tag Team Championship: Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki (c) vs Diamante & Takashi Yoshida

Évaluation: *** 1/2

Mentions honorables:AEW Dynamite: Shawn Spears & Sammy Guevara contre Darby Allin & Cody

Évaluation: *** 1/4WWE WrestleMania 36: Championnat par équipe féminin: Kabuki Warriors (c) vs BlissCross

Évaluation: *** 1/4IMPACT !: Tessa Blanchard contre Ethan Page avec Josh Alexander

Évaluation: *** 1/4NXT: Triple menace pour le titre nord-américain: Damian Priest contre Keith Lee (c) contre Dominik Dijakovic

Évaluation: ***WWE WrestleMania 36: Pas de DQ: Seth Rollins contre Kevin Owens

Évaluation: ***IMPACT !: Eddie Edwards contre Josh Alexander avec Ethan Page

Évaluation: ***WWE Raw: Seth Rollins, Austin Theory & Angel Garza vs Kevin Owens & Street Profits

Évaluation: ***NXT: Women’s Gauntlet: Shotzi Blackheart vs Aliyah vs Xia Li vs Kayden Carter vs Dakota Kai vs Deonna Purrazzo

Évaluation: ***

5. Dragon Gate The Gate of Passion: GHC Heavyweight Tag Team Championship: Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki (c) vs Diamante & Takashi Yoshida

Première défense officielle de MochiMaru grâce à tout le rééchelonnement corona. Marufuji a apprécié de se diversifier dans différentes promotions au cours de la dernière année; et il a trouvé un vieil ami et un excellent partenaire pour valider le plaisir de la promotion croisée. Yoshida et Diamante sont essentiellement la seule véritable équipe d’étiquettes de talons lourds que Dragon Gate avait à offrir, car ils se concentrent davantage sur le style Junior / Lucha.

Une partie de l’histoire de ce match a été la rencontre des deux mondes. Le match s’est déroulé selon les règles de NOAH, avec un arbitre NOAH; donc l’influence habituelle de Lucha qui coule librement et à laquelle les talons sont habitués, a été examinée de plus près. Cela s’est traduit par de bons et de mauvais pour les champions.

Le mauvais être quand la faction du talon est sortie pour soutenir l’équipe de tag, et a causé de nombreuses distractions et des choses au talon normales. Le bon, c’est quand Yoshida a frappé sa Cyber ​​Bombe, mais n’était pas le concurrent légal; il a donc dû courir dans le coin, entrer et réessayer. C’était assez de répit pour que Mochizuki résiste et fasse son retour.

Dans l’ensemble, c’était divertissant sinon un peu aléatoire. Une défense solide pour donner le ton au tournoi Global Tag League de NOAH.

Gagnant: Marufuji via Shiranui

4. WWE WrestleMania 36: SmackDown Tag Team Title Triple Threat Ladder Match: John Morrison (c) vs Jimmy Uso vs Kofi Kingston

Extrait de la couverture de Mitchell:

Kofi se dépêche de remonter l’échelle, mais Jimmy apporte une autre échelle. Kofi lance Morrison mais Jimmy pousse l’échelle! Il finit par un autre pont alors que Kofi se bat avec Morrison. Kofi fait tomber Jimmy du tablier puis monte. Kofi saute du pont mais dans le coup de pied de Jimmy! Jimmy écrase Kofi dans l’échelle! Jimmy parle de détritus mais Morrison se cache. Morrison s’en va et Jimmy s’en va! Morrison remonte mais Jimmy SUPERKICKS! Jimmy a Morrison sur le pont de l’échelle, puis met en jeu une troisième échelle. Jimmy place l’échelle dans un coin alors qu’il grimpe. Il est au sommet, mais Morrison se lève! Morrison pousse cette échelle et Jimmy TOMBE AU PLANCHER !!

Morrison a une ouverture et il jette des échelles à l’écart. Il monte les échelons et attrape les ceintures, mais Kofi est de retour! Kofi grimpe tandis que Morrison tripote le crochet. Kofi CLUBS Morrison puis lui donne un coup de tête. Morrison donne un coup de pied et ROCKS Kofi, mais Jimmy revient?! Jimmy a une autre échelle côte à côte avec la principale. Il grimpe comme les deux autres bagarres. Jimmy CHOPS et headbutts! Kofi les rend! Morrison utilise les deux échelles pour l’équilibre, et les trois hommes attrapent les ceintures! Ils l’ont tous décroché, mais maintenant il s’agit de savoir qui tient le coup! Ils continuent de se bagarrer, et un DOUBLE HEADBUTT envoie Morrison! MAIS AVEC LES CEINTURES !!! Les ceintures sont sorties du cintre, Morrison gagne !!!

Gagnant: Morrison

3. WWE WrestleMania 36: Championnat féminin NXT: Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Extrait de la couverture de Mitchell:

Rhea continue de donner des coups de pied jusqu’à ce qu’elle soit libre, mais Charlotte jackknifes! DEUX, mais Charlotte est toujours sur les jambes! FULL BOSTON CRAB !! Charlotte replie Rhea mais Rhea rugit! Rhea met Charlotte à couvert, DEUX! Charlotte a la couverture, DEUX! Rhea couvre, DEUX! Charlotte fantômes pintes, DEUX! Rhea KICKS Charlotte juste dans le bras! Les deux femmes sont à terre mais Charlotte traque Rhea. Charlotte trébuche sur la mauvaise jambe de Rhea, mais Rhea se lève pour BOOT !! Couvrir, DEUX !! Charlotte vit toujours et Rhea est au bout de sa corde! Rhea traque maintenant Charlotte dans un coin. Rhea donne un coup de pied à Charlotte et lance des coups de corps de tous les côtés. Elle enfonce son épaule dans Charlotte jusqu’à ce que l’arbitre compte 3. Charlotte et Rhea échangent des mains mais Rhea tire Charlotte en haut. Rhea tape Charlotte puis grimpe pour la rejoindre.

Charlotte résiste alors que Rhea tire, puis s’éloigne sur le dos de Rhea. Charlotte SUPER GOURD BUSTERS Rhea down! L’arbitre les réprimande tous les deux mais Charlotte s’ajuste. Charlotte MOONSAULTS, mais en BOOTS! Rhea et Charlotte courent l’une contre l’autre, Charlotte SPEARS Rhea à terre! Couvrir, DEUX!?! Charlotte est sans voix alors que Rhea survit! Charlotte fait les cent pas avant de reprendre la jambe. Elle tourne mais Rhea lance un berceau, DEUX! Charlotte fait trébucher Rhéa, recommence et a la FIGURE QUATRE !! Rhea se bat pour lutter contre le pont. Les deux se giflent, mais Charlotte se penche en arrière. Charlotte se rapproche du HUIT FIGURE !! Rhea crie, mais TAPS !! CHARLOTTE GAGNE !!