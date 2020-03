Top 5 des matchs de la semaine 8 mars 2020

La semaine dernière était une semaine dominée par AEW; cette semaine cependant, c’est un peu plus d’un Top 5 des matchs mixtes. Elimination Chamber a produit plus de matchs de qualité que prévu, Stardom a montré No People Gate gratuitement sur leur YouTube; et ROH fait même une apparition rare!

Maintenant que c’était lourd la semaine dernière, nous savions tous que l’un d’eux gagnait. Dans une course plus grande que je ne l’avais prévu, AEW Tag Team Championship: Hangman & Omega vs The Young Bucks, a remporté environ 80% des voix.

Cela complète notre pool de février. Jetons donc un coup d’œil, car février avait une bonne variété.

Piscine de février:

Mon vote va à, NJPW New Japan Road: JAMAIS Championnat: Shingo Takagi (c) vs Tomohiro Ishii. Ce sera un peu plus intéressant sur qui décide de voter pour le pool de février.

Maintenant, à cette semaine!

Quick Top 5 matchs:Kagetsu Retirement Show ~ plusieurs visages ~: Meiko Satomura vs Kagetsu

Évaluation: **** 1/4ROH TV: The Briscoes vs Flamita & Bandido

Évaluation: ****Stardom No People Gate: Championnat des déesses de la célébrité: Momo Watanabe & Utami Hayashishita vs Bea Priestley & Jamie Hayter (c)

Évaluation: *** 3/4Chambre d’élimination de la WWE: Drew Gulak contre Daniel Bryan

Évaluation: *** 3/4Chambre d’élimination de la WWE: United Stated Championship: Andrade w / Zelina Vega (c) vs Humberto Carrillo

Évaluation: *** 3/4

Mentions honorables:

NXT: Steel Cage Match: Dakota Kai contre Tegan Nox

Évaluation: *** 1/2Stardom No People Gate: Match de bûcheron: Mayu Iwatani vs Saki Kashima Évaluation: *** 1/2IMPACT !: Championnat du monde Impact: Tessa Blanchard (c) contre Taya Valkyrie

Évaluation: *** 1/2Stardom No People Gate: Championnat des déesses de la célébrité: Momo Watanabe & Utami Hayashishita vs Bea Priestley & Jamie Hayter (c)

Évaluation: *** 1/2IMPACT!: The North vs TJP & Fallah Bahh

Évaluation: *** 1/4NXT: Oney Lorcan et Danny Burch contre l’ère incontestée

Évaluation: *** 1/4WWE Raw: Rey Mysterio & Humberto Carrillo vs Andrade & Angel Garza

Évaluation: *** 1/4AEW Dynamite: Chris Jericho & Sammy Guevara contre Darby Allin & Jon Moxley

Évaluation: *** 1/4Chambre d’élimination de la WWE: SmackDown Tag Team Championship Championship Chamber: Miz & Morrison (c) vs The New Day vs The Usos vs Robert Roode & Dolph Ziggler vs Heavy Machinery vs Lucha House Party

Évaluation: ***ROH TV: Andrew Everett contre Alex Zayne

Évaluation: ***WWE Raw: Championnat Raw Tag Team: Seth Rollins & Murphy (c) vs Street Profits

Évaluation: ***AEW Dynamite: The Dark Order vs SCU & Colt Cabana

Évaluation: ***WWE Elimination Chamber: Raw Tag Team Championship: Street Profits (c) contre Seth Rollins & Murphy

Évaluation: ***NWA Powerrr: Caleb Conley & CW Anderson vs The Dawsons

Évaluation: ***NXT: Steel Cage Match: Roderick Strong contre Velveteen Dream

Évaluation: ***Stardom No People Gate: Hana Kimura & Jungle Kyona vs Giulia & Maika

Évaluation: ***

5. Chambre d’élimination de la WWE: Championnat des États-Unis: Andrade avec Zelina Vega (c) contre Humberto Carrillo

Extrait de la couverture de Mitchell:

Almas pointe et Vega nettoie le béton! En parlant de continuer là où ils s’étaient arrêtés, Almas jette Carrillo dehors et l’amène au béton. Marteaux Almas, mais Carrillo retombe! Almas atterrit sur des tapis mais Carrillo revient sur le ring. Carrillo construit la vitesse et vole sur Almas! Carrillo met Almas dedans, monte en haut, GRAND bandoulière! Mais Alma passe à travers, DEUX! Carrillo La Magistrol, DEUX! Almas court, Carrillo se retourne, DEUX! Almas est assis dans une crevette, DEUX! Carrillo saute, la victoire roule, DEUX et Almas l’a avec des collants! Almas gagne !!

Gagnant: Andrade via Roll-Up

4. Chambre d’élimination de la WWE: Drew Gulak contre Daniel Bryan

Extrait de la couverture de Mitchell:

Gulak CHOPS et fouette Bryan, mais Bryan monte et recommence! Bryan continue de bouger, esquive et frappe un lariat bondissant! Les deux hommes sont à terre et Philly s’enflamme! Bryan tend la main et les fans crient: «OUI! OUI!” Gulak et Bryan se lèvent lentement, et Gulak jette des faiseurs de foin. Bryan donne des Uppercuts européens et fait tomber Gulak d’une boucle. Bryan déchaîne les YES Kicks! Il hisse Gulak en haut et grimpe pour le rejoindre, mais Gulak descend pour faire trébucher Bryan! Gulak remonte, SUPERPLEX INVERT !! Et passez au GuLOCK !!

Bryan supporte d’être plié en arrière mais Gulak se démène plus fort. Gulak coudes encore et encore et encore dans les épaules de Bryan, va pour le GuLock, mais Bryan roule et contre! Le LeBelle n’est pas tout à fait dedans, mais Bryan coudes et coudes et coudes! LeBelle Lock ON !! Gulak disparaît, Bryan gagne !!

Gagnant: Bryan via Yes Lock

3. Stardom No People Gate: Championnat des déesses de la célébrité: Momo Watanabe & Utami Hayashishita vs Bea Priestley & Jamie Hayter (c)

Tout cela provenait de Bea trahissant Momo et Queen’s Quest (l’ancienne écurie d’Io Shirai); pour rejoindre Oedo Tai et son copain britannique Jamie Hayter. Trahis, Momo et Utami ont tenté de reconstruire Queen’s Quest; tout en essayant de se venger.

Nos méchants champions britanniques jouent avec le duo QQ. Provoquer des distractions et un double teaming Momo a donné à Oedo Tai un avantage très lourd au début. Utami et Momo ne sont pas en reste; mais chaque fois qu’ils ont presque remporté une victoire, les Britanniques trouveraient un moyen de contourner le problème. Sortir de Momo’s Peach Sunrise et Utami’s Torture Rack Bomb; Bea termine Momo avec Queen’s Landing.

Gagnant: Bea via Queen’s Landing

2. ROH TV: The Briscoes vs Flamita & Bandido

ROH n’est pas exactement le mieux placé pour offrir un divertissement tolérable. Mais ce match a été bien reçu; donc ça a culminé mon intérêt. Les briscoes ne sont peut-être pas les champions actuels, mais ils sont toujours le bâton de mesure des équipes d’étiquettes ROH.

Le choc des styles avec les deux équipes a contribué à rendre les interactions intéressantes. Les Briscoes font aider leur chaise à Senton, et le font reculer quand la foule chante pour une autre. Quant aux luchadors, ce fut un effort assez solide. Flamita a eu une tentative de recherche bâclée d’un Frankensteiner en cours d’exécution; mais généralement le match était solide.

Mexiblood est sorti du Redneck Boogie et du Froggy Bow. Bandido a semblé frapper son 21plex, mais Jay Briscoe l’arrête; et ils parviennent à en jeter un et à frapper le Doomsday Device pour la victoire finale.

Gagnant: Briscoes via Doomsday Device

1. Kagetsu Retirement Show ~ plusieurs visages ~: Meiko Satomura vs Kagetsu