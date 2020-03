Top 5 des matchs WrestleMania du passé annulés

Comme nous le savons tous, Goldberg contre Roman Reigns ne se produit pas à WrestleMania.

Il est difficile de blâmer Reigns de ne pas vouloir mettre sa santé en danger pour ce non-sens. Je suis sûr que certaines personnes le feront, mais je n’en fais pas partie. Dans cette chronologie, nous sommes actuellement coincés (peut-être le plus sombre?); des gens comme Roman dont les systèmes immunitaires ne sont pas les meilleurs doivent être très prudents. Cela met un peu d’amortisseur sur WrestleMania, mais à ce stade, qu’est-ce qui n’a pas mis d’amortisseur sur WrestleMania?

Roman Reigns vs. Goldberg n’est pas le premier match de WrestleMania à être annulé. En voici cinq de plus!

5. Des tonnes de Funk et les Funkadactyls Vs. Rhodes Scholars & Bella Twins (WrestleMania XXIX)

Nous avons vu cette histoire se jouer sur le tout premier épisode de Total Divas. En raison de certains matchs qui duraient longtemps (Undertaker contre CM Punk a eu la chaleur pour cela sur le spectacle), le tag entre les sexes prévu comme un match de récupération entre deux gros matchs a été supprimé de la carte. Certains ont suggéré que tout le scénario était prévu pour Total Divas, mais en fait, avoir un match aurait été mieux pour le spectacle. Établir vos personnages principaux comme étant la partie la plus consommable de WrestleMania n’était pas très beau.

C’était la dernière fois qu’un match se faisait bousculer par manque de temps. Une fois que WWE Network existait, le temps n’était plus un problème.

4. Les Headshrinkers, Jeff Jarrett, Rick Martel et I.R.S Vs. The Smokin ’Gunns, Bob Holly, Tatanka et 1-2-3 Kid (WrestleMania X)

L’histoire de celui-ci est que le match de classement Shawn Michaels contre Razor Ramon a doublé le temps alloué. Je trouve cela un peu difficile à croire, même à l’époque de Russo, je ne me souviens pas avoir vu de match de 10 minutes. Quoi qu’il en soit, cela a été coupé, mais la WWF nous a au moins donné l’excuse ridicule que l’équipe du talon se disputait pour savoir qui était le capitaine de l’équipe. Je ne sais pas pourquoi ils pensaient qu’ils travaillaient à Arena Mexico.

3. Big Show contre Shaquille O’Neal (WrestleMania 33)

WWE

Les deux grands hommes avaient convenu de se rencontrer sur la scène WM plusieurs mois à l’avance. Personnellement, j’avais des doutes tout au long de la rumeur car ce n’était pas comme si Shaq était dans le meilleur état physique de sa vie. Ils l’ont taquiné une fois alors que Shaq était encore actif, mais c’était des années après la retraite de Shaq, et le grand homme suivait le régime Charles Barkley. Le match aurait été atroce.

Apparemment, la WWE voulait vraiment que cela se produise, mais d’après ce que dit Shaq, ils ne savaient pas trop ce qu’ils voulaient. Ils lui ont donné quelques idées, puis ont dit que le match avait été annulé, puis ont voulu le remettre, mais Shaq avait déjà fait d’autres plans. Je suis heureux que cela ne se soit pas produit, même si SportsCenter aurait montré un point culminant. Parfois, les choses ne sont pas censées être.

2. Hulk Hogan contre Ric Flair (WrestleMania VIII)

Hogan vs Flair devait être l’une des meilleures querelles des années 1990. Il avait le champion perpétuel de la WWF contre l’homme qui avait été champion de la NWA pendant la plupart des années 1980. Enfin, les gens allaient voir qui était le meilleur. Le match a même été annoncé pour WM, mais l’histoire a conduit Hogan à affronter Sid Justice tandis que Flair défendait le Championnat de la WWF contre Randy Savage.

Qu’est-il arrivé? Un certain nombre de problèmes. D’une part, Flair contre Hogan n’a pas tiré aussi bien que tout le monde s’y attendait. Une fois que les fans d’un marché ont vu le match une fois, ils se moquaient de le revoir. Hogan a fini par «prendre sa retraite» après WM, et il était plus logique de ne pas le faire perdre contre Flair lors de son match de retraite. (S’ils avaient été vendus sur Flair comme leur meilleur gars, il aurait été logique de faire perdre Hulk à lui. Ils ne l’étaient pas.) Enfin, il y avait le plus gros problème derrière ces deux problèmes: la lutte se dirigeait vers un ralentissement dû aux problèmes que le WWF a créés pour lui-même et rien qu’ils ne feraient ne briserait les records de fréquentation.

1. Bret Hart contre Shawn Michaels (WrestleMania 13)

C’était censé être le match revanche tant attendu de WrestleMania XII. Après avoir pris un peu de temps après avoir perdu contre Shawn, Bret reviendrait, un peu aigri et envieux de Shawn. Shawn a remporté le championnat de la WWF de retour de Sycho Sid au Royal Rumble, tandis que Bret a été impliqué dans une fin controversée du match Rumble qui a laissé le statut de l’événement principal WM dans le doute. Bret a finalement réussi le coup contre Shawn aurait été logique.

Sauf que Shawn a quitté le championnat lors d’une tristement célèbre édition de Raw de jeudi. Il a perdu son sourire. À ce jour, il dit que les médecins lui ont dit qu’il avait une blessure au genou qui mettait fin à sa carrière. Ce n’était pas le cas, et Shawn sautait de retour avant WrestleMania. Undertaker & Sid ont obtenu la place pour l’événement principal tandis que Bret a eu un match de soumission avec Steve Austin. Le match de soumission a fini par être l’un des meilleurs matchs de l’histoire de WrestleMania et a été le meilleur double tour auquel je puisse penser. Je pense toujours que Bret aurait préféré un match pour le titre. D’autant plus qu’il était susceptible de gagner!