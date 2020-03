Top ESPN Reporter est un grand fan d’Orange Cassidy, Shane Helms / Booker T, Plus

La journaliste d’ESPN, Katie Nolan, est une grande fan de la superstar AEW Orange Cassidy. Vous pouvez consulter leur échange Twitter ci-dessous:

J’ai trouvé mon nouveau roi et son nom est cassidy orange

– Katie Nolan (@katienolan) 1 mars 2020

Jeu de reconnaissance de jeu

– Orange Cassidy (@orangecassidy) 1 mars 2020

Shane Helms et le compte Twitter officiel de WWE 2K20 ont tweeté les messages d’anniversaire suivants au WWE Hall of Famer Booker T:

Joyeux anniversaire à l’un des GOATs @ BookerT5x! Ici, il donne un coup de pied à un connard. pic.twitter.com/iRtRo1xyvj

– Hurricane Helms (@ShaneHelmsCom) 2 mars 2020

Joyeux anniversaire au six fois champion du monde et deux fois @WWE Hall of Famer, @ BookerT5x. Pouvez-vous creuser, sucka?! pic.twitter.com/oLbG755hNl

– # WWE2K20 (@WWEgames) 1 mars 2020

*,

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e5cab0b36efd_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances