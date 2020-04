Total des résultats spéciaux de l’action sans escale et des cotes de match 31/03/20

TNA est ressuscité à la télévision nationale pour la première fois depuis 2017. Qu’on le veuille ou non, TNA a eu beaucoup de moments amusants dont la plupart d’entre nous à l’IWC se souviennent avec tendresse.

Oui, il y avait beaucoup de bad ou de cornball qui sont venus avec la marque. Mais le fait que la plupart des principaux acteurs de nombreuses entreprises avaient un passage dans TNA / Impact; qui doit expliquer quelque chose.

Profitons donc de cette balade d’une heure et franchissons la ligne… encore une fois.

TNA Special de @IMPACTWRESTLING disparaît à 22 heures. ET sur @fightnet! pic.twitter.com/aKd2LG1i3F

– Fight Network (@fightnet) 31 mars 2020

Évaluations TNA:

Hernandez vs Chase Stevens: Hernandez gagne via Border Toss – * 1 / 2Johnny Swinger & Kid Kash vs Manik & Suicide: Suicide gagne via Swanton Bomb – ** 1 / 2Madman Fulton vs Rhino: Rhino gagne via DQ – N / A

Résultats TNA:

Maintenant, nous voulions tous Don West et Mike Tenay; mais au lieu de cela, nous avons Scott D’Amore et David Penzer en commentaire. Une substitution décente, mais un peu décevante si je suis honnête.

L’émission commence cependant avec deux originaux TNA:

Hernandez vs Chase Stevens

C’était court, mais cela a atteint ce qu’il fallait. Les deux hommes seraient les bienvenus pour les noms de retour, et Super Mex était un gros tirage au début des jours de Spike TV. Même s’il pousse 50, Hernandez était assez impressionnant, surtout quand il a écorché le chat jusqu’au tendeur supérieur, mangé un Superplex; mais a fini par frapper le Border Toss pour la victoire.

Petite interview dans les coulisses avec Gail Kim parlant de la Knockouts Battle Royal qui devait se produire à la semaine de WrestleMania, mais comme nous le savons, les plans ont changé.

Johnny Swinger & Kid Kash vs Manik & Suicide

Ce fut un combat décent. Kash et Swinger ont coupé l’anneau et ont gardé Manik isolé pendant longtemps. La foule a commencé à chanter pour Suicide, alors quand il a finalement obtenu le tag, il faisait assez chaud. Quelques plongées stéréo et dans les cordes des railleries, avant que Suicide ne ramasse finalement la chute après une bombe Swanton.

Manik et Suicide sont si parfaitement synchronisés que vous jureriez qu’ils sont la même personne. #TNAonAXSTV pic.twitter.com/6EEmknfwpH

– Lutte TNA (@IMPACTWRESTLING) 1 avril 2020

Cela ressemblait à quelqu’un de différent sous le masque Suicide, même différent de celui que nous avons vu la semaine dernière sur IMPACT. Je suppose que Wentz du Rascalz, mais aucun indice. Match amusant cependant.

Scott Steiner frappe le ring pour une promo. Commence à parler d’apporter le T & A à TNA et de ne pas faire partie de PC Culture. Cela incite Joseph P Ryan à sortir et à offrir à Scott une place dans Cancel Culture. Big Poppa Pump, deviendra Big Proper Pump. Scott frappe une ligne Steiner, jette Joey et lui raconte.

Le match Clockwork Orange House of Fun était la création la plus sadique de @ theraveneffect – et surtout pour son propre amusement. #TNAonAXSTV pic.twitter.com/vYgSiPHpNo

– Lutte TNA (@IMPACTWRESTLING) 1 avril 2020

Madman Fulton vs Rhino

Un match assez basique qui se termine par un DQ une fois que les frères Crist se présentent. C’était bien sûr l’excuse pour que le spectacle se termine… extrêmement TNA.

Dreamer sort, oVe commence à gagner à cause des chiffres, les lumières s’éteignent, RAVEN SHOWS UP! Kendo colle les Crists, puis il aide Dreamer à se lever… et le frappe aussi avec le bâton. Raven pose et se promène à travers la foule alors qu’OVe continue de combattre Rhino. Ensuite, nous demandons à Suicide et Manik d’essayer et même les chances, Chase Stevens, Kid Kash et Johnny Swinger se déversent. Hernandez est le dernier à entrer dans la mêlée, et nous obtenons un gros ole ’donnybrook. Kid Kash frappe la corde sensible et Super Mex termine le spectacle avec un bon vieux Air Mexico.

ALL HELL BROKE LOOSE en tant que @SuperMexCTM a nettoyé la maison à la fin de #TNAonAXSTV! pic.twitter.com/JOSWyqgyNl

– Lutte TNA (@IMPACTWRESTLING) 1 avril 2020

Note globale: 7,5 / 10

Étant un avant-goût de ce qui allait arriver vendredi, c’était un microcasme parfait de TNA. Il y avait des moments amusants, des matchs décents et juste beaucoup de plaisir. J’aurais préféré voir l’anneau à six faces, mais c’était quand même amusant.

Maintenant, tout le monde aimera-t-il ce qui s’est passé? En aucune façon. Ce fut une spéciale pour les personnes qui ont vraiment apprécié la façon de faire des choses TNA. Depuis que je remonte à environ 2005 avec cette entreprise, j’ai vraiment apprécié les vieux visages et même la fin du cluster.

Un hommage très solide à l’ancien TNA.