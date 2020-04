Tournoi AEW TNT Championship: Classement des 8 concurrents

Cody et Tony Schiavone ont annoncé cette semaine qu’un nouveau titre allait arriver à All Elite Wrestling dans le championnat TNT. Un tournoi de huit joueurs débutera la semaine prochaine pour couronner le tout premier champion AEW TNT.

Maintenant, nous connaissons également les huit concurrents en lice pour cette ceinture, ainsi que la structure du support. Cela nous donne une bonne indication de la direction que peut prendre AEW, bien que rien ne soit figé.

Avant tout match, je voulais faire part de mes réflexions sur les huit hommes impliqués et les classer par ordre de probabilité d’obtenir l’or, du moins au plus susceptible de gagner.

8. Dustin Rhodes

Il n’y a absolument aucun moyen que Dustin Rhodes remporte ce tournoi de championnat TNT.

Rhodes a largement dépassé le point de sa carrière où il devrait remporter des titres en simple. Un titre de tag peut avoir du sens pour lui, car son partenaire (QT Marshall en ce moment) en bénéficierait. Avec les titres en simple, cependant, cela ne concerne que lui, et il a obtenu sa place au Temple de la renommée il y a plus d’une décennie.

Il ne passe pas au-delà du deuxième tour. Si le plan est de faire le truc Kip Sabian contre Colt Cabana, alors Sabian gagne au premier tour. Cependant, il y a une chance que Rhodes gagne pour qu’il puisse perdre contre Lance Archer, ce qui fera avancer l’histoire d’Archer / Cody.

7. Shawn Spears

Je suis un fan de ce type depuis que Tye Dillinger était dans NXT, mais cela n’a pas bien fonctionné pour moi enraciné pour lui. Il a beaucoup plus de pertes que de victoires sur son record qu’il ne sera jamais le pari intelligent jusqu’à ce qu’il équilibre ce ratio.

Il est aussi contre Cody. Cody a l’un des meilleurs records et est le pari intelligent pour la plupart de ses matchs. En particulier, puisque Spears a une victoire sur Cody contre Dynamite cette semaine, il est logique d’aller dans la direction opposée pour la semaine prochaine.

De plus, son gimmick ces derniers temps est qu’il cherche un partenaire d’équipe. Gagner un titre en simple en ce moment serait le pire moment pour ça.

Spears ne sort pas du premier tour – même si, pour mémoire, s’il remportait le titre TNT, je serais tout à fait d’accord, car j’aime le gars.

6. Kip Sabian

Vous vous demandez peut-être pourquoi Sabian est classé au-dessus de Rhodes et Spears alors que j’avais dit qu’il y avait de fortes chances qu’il soit éliminé au premier tour par Rhodes. Eh bien, c’est parce qu’il y a un processus en trois étapes dans ce tournoi.

Quiconque gagne devra gagner 2 tours juste pour se rendre à la finale. Comme je ne vois pas comment Rhodes bat Sabian et Archer, et je ne pense pas que nous aurons Rhodes contre Cabana, cela ne représente qu’une étape pour Rhodes. Sabian, cependant, a une chance de se rendre à la finale.

Si le plan de match est Sabian contre Cabana en demi-finale, cela donne à Sabian une victoire et le titre TNT. Ensuite, il y a de fortes chances que Sabian bat Cabana, car je crois plus en Cody ou Allin remportant le côté gauche du support que Spears ou Guevara.

Je miserais plus sur les finales étant Cody / Sabian ou Allin / Sabian que quiconque / Rhodes ou Spears / n’importe qui, c’est sûr. Cependant, je ne pense toujours pas que cela va se produire.

5. Colt Cabana

Boom boom pour TNT? Ça a du sens. C’est un gars assez populaire qui ne devrait pas toucher au titre mondial de si tôt, mais qui peut certainement détenir le titre midcard et lui donner un peu d’élan.

Un avantage pour ses chances est que Sabian bat Rhodes. Cela ne devrait pas être trop difficile, car Sabian est celui qui pousse le plus que Rhodes, mais comme mentionné précédemment, ce n’est certainement pas une garantie.

La chose délicate, cependant, est que Cabana devrait dépasser Lance Archer juste pour affronter Sabian. Ensuite, il devrait passer par Sabian et abattre le côté gauche du vainqueur du support pour remporter le titre.

Je ne pense pas que ça va arriver. Il pourrait grincer une victoire par disqualification d’Archer, ou obtenir une épingle aléatoire si Cody distrait Archer ou interfère. Ce n’est pas en dehors du domaine des possibilités. Ni battre Sabian, mais cela dépend aussi de la personne du côté gauche.

Si Cody ou Allin arrivent en finale, Cabana ne les rejoindra pas. La seule façon dont Cabana se bat pour cette ceinture, c’est s’il affronte Sammy Guevara, et même alors…

4. Sammy Guevara

… Guevara a de meilleures chances que Cabana, battrait certainement Rhodes, ne combat pas Sabian et ne fera pas face à Archer. Cela semble être un coup de 2/4 pour gagner, mais c’est plus compliqué que ça. Il est temps de faire quelques calculs de Steiner.

Je dirais qu’il a 100% de chances de gagner s’il parvient à la finale, car cela garantirait à peu près qu’il combattra Cabana. Mais comme je pense qu’il n’y a aucune chance que Rhodes arrive en finale, cela enlève 1/4 de ses chances de la table. Ensuite, comme je ne peux pas imaginer que Guevara contre Sabian ou Guevara contre Archer soient la direction dans laquelle ils vont, tous les deux atteignant les derniers moyens Guevara ne peut pas.

Le dieu espagnol a une route difficile à atteindre. Il ne pouvait pas battre Allin à Revolution, mais je pouvais le voir gagner au premier tour pour équilibrer cela. Ensuite, perdre contre Cody au tour 2 est logique.

Je serais totalement disposé à ce que Guevara organise ce championnat TNT maintenant ou bientôt. Il est rapidement devenu l’un de mes favoris sur la liste, et si je réservais des choses, il serait mon premier choix, juste au-dessus de PAC, qui n’est pas dans ce tournoi. Mais il pourrait ne pas entrer dans le Round 2, à bien y penser.

3. Darby Allin

C’est difficile. Cette petite bagarre qu’Allin a eue avec Cody après avoir perdu leur match par équipe me fait penser que le plan de match est que Cody combatte Allin au tour 2.

Cela me fait presque penser qu’Allin continue de gagner ce match et de se battre en finale contre quelqu’un. De cette façon, nous obtenons Cody contre Archer à Double or Nothing comme un match standard, Allin contre Je suppose que Sabian en finale de ce tournoi, et ainsi de suite. Cependant, ne serait-il pas plus logique que Sabian contre Cabana se produise, pas Allin contre Sabian? Et ce ne sera certainement pas Allin contre Rhodes, et je ne pense pas non plus qu’ils contourneront Cody contre Archer et iront plutôt avec Allin contre Archer.

Mais Allin est bien aimé. Il est explosif avec son attaque, ce qui irait bien avec le nom de TNT Championship. Détenir un titre midcard est parfait pour lui en ce moment aussi, car c’est le niveau auquel il est.