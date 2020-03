Tout ce que tu as besoin de savoir

Crédit: WWE

La pandémie de coronavirus a été un sujet de discussion constant dans nos vies au cours des dernières semaines. Cette pandémie a balayé la nation et il semble que ce grave problème n’ait pas de fin en vue de sitôt. Pour cette raison, des changements massifs de Wrestlemania 36 sont en cours.

Les amateurs de sport se sont retrouvés sans options pour regarder leurs événements sportifs préférés car la NBA, la LNH, le tournoi NCAA, la MLB et de nombreux autres événements sportifs majeurs ont soit annulé leurs saisons, soit reporté indéfiniment. Un énorme événement annuel non encore annulé est WrestleMania 36 qui devait initialement avoir lieu le 5 avril 2020, au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. La WWE a décidé qu’elle n’annulerait ni ne repousserait l’extravagance annuelle et continuerait ses activités comme d’habitude.

La semaine dernière, les responsables du comté de Hillsborough ont officiellement fait connaître leur position sur le statut de WrestleMania 36. Le commissaire du comté de Hillsborough, Les Miller, a déclaré à Fox 13 à Tampa, en Floride la semaine dernière qu’il devrait “probablement” annuler WrestleMania 36 si la WWE ne le fait pas. choisir de le faire en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus. Le commissaire Miller a déclaré: «J’espère que [WWE chairman and CEO] Vince McMahon et WrestleMania et la WWE appellent eux-mêmes, mais dans une semaine, s’ils ne l’ont pas fait et que nous sommes toujours dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devrons probablement débrancher le sujet. »

Vendredi, la WWE a organisé ses spectacles hebdomadaires Smackdown Live au WWE Performance Center à Orlando, sans audience en direct. Toutes les émissions épisodiques de la WWE seront enregistrées dans leur Performance Center dans un avenir prévisible pour inclure WrestleMania 36 comme vient d’être annoncé dans une déclaration officielle des responsables de la WWE.

Wrestlemania 36 changements

La WWE a officiellement publié une déclaration concernant WrestleMania 36:

«En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

Dans l’épisode de Wrestling Observer Live de lundi, Bryan Alvarez a rapporté que des proches de la WWE lui avaient dit que les responsables de Tampa devaient annuler l’événement afin que la WWE puisse réclamer une police d’assurance couvrant leurs dépenses liées à la mise en place de leur spectacle annuel. Il faut cependant noter qu’Alvarez a dit qu’il ne savait pas si c’était vrai à 100%, mais c’est ce que plusieurs personnes proches de la WWE lui ont dit. Avec WrestleMania 36 changeant pour un nouveau lieu, on ne sait pas pour l’instant si la WWE perd sa protection d’assurance.

La WWE a pris des décisions douteuses plus tôt cette année en organisant un épisode en direct de Monday Night Raw dans l’Utah malgré un état d’urgence publié pour une tempête de neige massive. Nous avons couvert en détail le manque de respect de la WWE pour la sécurité des artistes, du personnel et des fans dans un récent épisode de mon podcast Wrestling With Reality. Les pratiques commerciales de la WWE définissent l’expression populaire «Le spectacle doit continuer». Il est important de se rappeler que la WWE est la même entreprise qui a poursuivi un événement PPV après la mort d’un artiste dans le ring.

Même en l’absence de foule et d’une pandémie massive à travers le monde, la WWE a veillé à ce que son plus grand événement de l’année se déroule comme prévu. Restez à l’écoute de Sportsnaut car nous continuerons cette histoire une fois que nous aurons plus d’informations et de détails sur ce changement monumental de WrestleMania cette année.