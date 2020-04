Transcription des surfaces de l’adresse de Vince McMahon aux employés de la WWE avant les coupures

En raison de l’impact financier du coronavirus sur la WWE, la société a commencé à libérer plusieurs lutteurs, producteurs et employés de leurs accords le 15 avril 2020.

Fightful.com a obtenu la transcription de ce que Vince McMahon a dit aux employés de la WWE mercredi lors d’une conférence téléphonique. C’était avant que la société ne rende publiques les coupes budgétaires.

Voici un extrait de la transcription de ce que McMahon avait à dire:

«Merci à tous de vous être joints à moi aujourd’hui. D’abord et avant tout, j’espère que vous et vos familles êtes en sécurité. Ce que nous traversons aujourd’hui est sans précédent, et il ne fait aucun doute que ces temps sont difficiles pour tout le monde. Compte tenu des effets néfastes du Coronavirus et de la récession financière qui en résulte, la WWE, comme tant d’entreprises, doit réduire ses dépenses d’exploitation. »

McMahon a terminé l’appel en déclarant: «Ce ne sont pas des décisions faciles, mais elles reflètent la réalité de l’environnement dans lequel nous travaillons aujourd’hui. Nous vivons dans un monde de temps troublés. Je suis confiant en tant qu’entreprise et, plus important encore, je vous fais confiance en tant qu’employés individuels, je traverserai ces moments difficiles, je reviendrai au travail et je rendrai la vie meilleure que jamais. Je vous remercie.”

Pour lire l’intégralité de la transcription, vous pouvez la consulter ici.