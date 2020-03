Trey Miguel révèle quand il a découvert qu’il avait été signé par IMPACT Wrestling

Le Trey Miguel de Rascalz a récemment été interviewé par Combattant pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Découvrir qu’il a été signé à Impact:

Zach[ary Wentz] m’appelle et me dit: “Hé, mon pote, devine quoi?” et je dormais à l’époque. Alors je me réveille et je me dis “Ouais?” Il dit: “Devine qui a signé avec IMPACT, mon pote?” Je me disais: “C’est bon pour toi, mec.” Mais je veux dire, je suis fatigué, mec. Tu sais? Je n’ai vraiment pas dormi du jour au lendemain et il n’a pas dit: “Nous avons signé.”

Il dit: “Hé, mec, devine qui a signé? Je l’ai fait, “et je me dis:” Ugh, je vais me recoucher. ” Il dit: “Pourquoi tu parles si bas?” et je dis: “Je veux dire, c’est bon pour toi, mec, qu’est-ce que je vais faire? Ça et je dormais un peu, mon frère, tu viens de me réveiller. ” Il dit: “Eh bien, ils vont aussi vous signer.” Je me disais: «Vous pourriez jeter ça là-dedans.

Vous auriez pu dire “Hé, devinez ce que peu de gars ont signé avec IMPACT?” “C’était tellement merdique” parce que je n’étais pas content pour lui à ce moment-là. J’étais tellement en colère qu’il m’a réveillé. J’étais tellement en colère qu’il m’a réveillé: “Je me fiche de toi et de ton contrat avec la télévision, Zach!

Se faire dire de ne le dire à personne:

C’est comme découvrir que le Père Noël n’est pas réel et que vous n’êtes pas autorisé à en parler à vos petits frères et sœurs. C’est comme avoir les nouvelles les plus cool et personne ne peut les découvrir. Par exemple, vous avez gagné un billet de loterie, mais vous savez si vous allez dire à quelqu’un qu’il est dans votre poche, vous allez vous faire voler. C’est un peu comme ça. Vous voulez juste le dire à tout le monde. C’est tellement excitant. Nous n’avions pas le droit de dire une seule chose. Impossible de perdre un centime.

Impact vs PWG:

Ce sont deux mondes différents. Je n’ai travaillé pour PWG qu’une poignée de fois et je me souviens qu’à la fin de mes débuts, j’ai levé les yeux vers le plafond et nous sommes au Globe Theatre au centre-ville de L.A. Je regarde l’illustration au plafond. Nous entendons la foule cogner sur le tablier: “C’était génial!” C’est un sens différent du terme “je l’ai fait”.

J’ai l’impression que vous pouvez vous rendre jusqu’à présent en lutte indépendante et que vous pouvez atteindre le sommet de la lutte indépendante et atteindre le sommet des contrats en lutte professionnelle, et ce seront deux sentiments complètement différents. Je n’ai pas atteint le sommet des contrats de lutte professionnelle, mais je ne peux qu’imaginer à quoi cela ressemblera. Mais arriver au PWG était probablement mon plus grand objectif de lutte indépendante.

Donc, faire mes débuts là-bas contre les deux messieurs que j’ai fait signifiait le monde pour moi. J’ai pleuré à la fin de ce match. C’était le premier match pour lequel j’ai versé des larmes sur le ring et puis euh… je veux dire, je… je vais à nouveau sans voix. Cela signifie toujours beaucoup pour moi et cette expérience, c’était incroyable.

Sa nouvelle popularité:

Vous êtes-vous déjà présenté à une fête à laquelle les gens s’attendaient? C’est un peu comme ça. Vous vous présentez tard et tout le monde dit: “Mec! Tu l’as fait!” C’est un peu comme ce sentiment. C’est comme se présenter à votre propre fête. C’est vraiment cool d’être reconnu.

Surtout, vous passez beaucoup de temps sur les indépendants qui n’obtiennent peut-être pas une partie de la notoriété dont vous avez faim, et qui n’obtiennent pas certains des regards sur vous que vous souhaiteriez avoir. Comme vous l’avez dit, c’est très valorisant de se présenter, de recevoir l’amour et le soutien et tout l’accueil. C’est vraiment accueillant.

Lisez aussi: La mère de Trey Miguel nie avoir déclaré qu’elle avait laissé la lutte à impact