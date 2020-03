Triple H a reçu le prix Arnold Classic Lifetime Achievement Award (Photos)

Samedi soir, lors de la finale de l’Arnold Classic à Columbus, OH, Triple H a reçu le Arnold Classic Lifetime Achievement Award par Arnold Schwarzenegger lui-même. La WWE a tweeté les photos suivantes du moment:

«Transformez vos rêves en objectifs et travaillez dur pour les atteindre… et chaque fois que possible, inspirez. Dans la mesure du possible, redonnez. ” – @TripleH après avoir reçu le Lifetime Achievement Award au #ArnoldClassic pic.twitter.com/l4Gf0qe1hX

– WWE (@WWE) 8 mars 2020