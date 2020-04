Triple H Commentaires sur la guerre des classements AEW contre NXT, Killer Kross arrivant dans NXT, Plus

Lors d’un récent entretien avec Sports Illustrated, Triple H a commenté les classements NXT vs AEW, Killer Kross venant à AEW, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur le match Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano: «Cette semaine est le point culminant de la rivalité Ciampa-Gargano. Ce sera spectaculaire, je le garantis. »

Sur la division féminine NXT: «Ces femmes vont dominer l’entreprise pendant longtemps. Il y a une telle profondeur et nous créons de nouveaux talents. Cela augure bien pour les femmes dans le sport. Plus ce banc est profond, plus nous verrons de jeunes filles qui veulent faire ça quand elles seront grandes. Dans dix ans, des femmes diront que Tegan Nox, Dakota Kai et Xia Li les ont inspirées. C’est vraiment excitant de penser à cela. “

Sur NXT battu par AEW dans les classements: «Je suis partisan du jeu à long terme. Vous créez le bon produit, et au fil du temps, les gens le trouveront. Je pense aux lundis soirs il y a des années, et ça a l’air différent maintenant, mais il y avait des périodes où la WWE proposait de bien meilleurs spectacles et le contenu était bien meilleur, mais nous étions toujours en train de battre. Nous ne gagnions pas «la guerre», mais nous restions fidèles à qui nous étions. Si c’est un flash et que c’est excitant au début mais que vous ne pouvez pas le maintenir, alors il perd ce piquant. C’est la durée à long terme, pour moi, c’est comme ça que vous gagnez. Je le dis depuis le début – je ne suis pas préoccupé par ces chiffres de semaine en semaine. Il s’agit d’essayer de diffuser le meilleur spectacle possible chaque semaine. “

À l’arrivée de Killer Kross dans NXT: «La première fois que vous le voyez, vous savez tout de suite qu’il est quelque chose de spécial. Ça a été un long chemin pour lui d’arriver là où il est. C’est un talent unique qui combine ce qu’il fait dans le ring avec son charisme et son intelligence. Je suis ravi qu’il soit ici. “