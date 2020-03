Triple H commente la décision de continuer avec WrestleMania 36, ​​More (Vidéo)

Lors de l’édition de ce soir d’ESPN SportsCenter, Triple H a commenté la décision de la WWE de tenir WrestleMania 36 malgré le coronavirus, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants et une vidéo de l’interview ci-dessous:

Sur s’il fera une apparition à WrestleMania 36: «En ce moment, je suis à plein temps. C’est drôle, ironiquement, je n’avais pas prévu à l’origine de participer à WrestleMania cette année de toute façon. Chaque année, au fil du temps, cela devient de plus en plus agité pour moi, et monter sur le ring devient simplement un fardeau supplémentaire. »

Sur ses moments préférés de WrestleMania: “Dieu tu sais, c’est si dur. WrestleMania, c’est la seule chose, je veux dire, cette année ce sera WrestleMania 36 mais chaque année il y a des moments épiques. le [moments] eux-mêmes transcendent simplement l’événement réel et deviennent ces moments épiques qui durent à travers les générations. Et il y a ces moments dans le temps, des images comme Hulk Hogan claquant André le Géant à WrestleMania III ou Shawn Michaels descendant des chevrons sur une ligne d’horizon. Des années plus tard, j’aurais un match de fin d’ère avec l’Undertaker, avec Shawn Michaels comme arbitre invité spécial. Et il a été répertorié comme «La fin d’une époque» parce que nous étions la dernière de notre génération de talents et la dernière sorte de choc épique d’entre eux que vous verriez. Et il y a un moment à la fin de ce match avec nous trois, l’Undertaker, moi-même et Shawn Michaels sommes debout en haut de la rampe. Et je ne l’oublierai jamais, c’est gravé dans mon cerveau de, juste ce moment dans le temps de nous trois, le niveau de respect que nous avions tous l’un pour l’autre se démarquent tous au-dessus de cette mer de gens. Ça va durer avec moi pour toujours. “

Sur la compétition sans l’énergie du public: “C’est dur. Je peux vous dire que c’est très difficile. L’univers de la WWE, notre base de fans est en quelque sorte la sauce secrète de ce que nous faisons. Nous sommes en fait l’une des toutes premières émissions de télévision interactives, si vous regardez les choses de cette façon, ou des produits. Nous encourageons les fans à apporter des pancartes, ils font leurs propres chants. Il y a un sentiment de communauté à la WWE avec notre base de fans, et cette communauté, leur énergie, c’est ce qui pousse nos artistes à mettre en scène ce qu’ils font. Et je peux vous dire que ce que nous faisons est très physique. Et cette physicalité fait beaucoup plus mal quand il n’y a personne là-bas pour vous exciter, et il n’y a pas d’adrénaline du point de vue des fans. “

