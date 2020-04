Triple H commente la rapidité avec laquelle les choses ont changé en raison du coronavirus, le processus de réflexion de la WWE

Triple H est récemment apparu sur The Pat McAfee Show et a commenté la pandémie de coronavirus, la rapidité avec laquelle les choses ont changé, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur le processus de réflexion pour les décisions de la WWE pendant la pandémie de coronavirus: «Je pense que c’est comme tout le monde. Nous avons été en quelque sorte en train de voir ce qui allait se passer, et tout cela change si rapidement qu’il était presque difficile de prendre une décision. Je ne peux pas parler pour la XFL parce que je ne le fais vraiment pas – c’est une chose distincte de nous, mais pour nous, c’est difficile pour moi d’y penser. Le 11, nous faisions un spectacle NXT hors du Performance Center que nous avions un conflit d’horaire avec Full Fail et nous le faisions hors du Performance Center et l’avions configuré pour le faire, et c’était avec une foule et tout. Et la veille ou l’après-midi, je me dirigeais là-bas, j’ai appelé Vince McMahon et lui ai dit: “ Mec, avec tout ça, dois-je laisser tout ça, les sièges, tout, juste sur le par hasard que quelque chose annule, nous pouvons faire entrer tout le monde en Floride. Nous pouvons faire des appels rapides, remplir cet endroit de gens. »»

Sur la rapidité avec laquelle tout change: “À ce moment-là, ce n’était même pas une idée qu’ils n’autoriseraient pas les fans. Mais dans les 24 heures, tout le monde se dirigeait vers la Floride. C’était tellement rapide et rapide, que tout le monde prenait une décision au fur et à mesure et allait de l’avant. Et l’une des choses qui est belle pour nous, vous pouvez prendre un aspect événement en direct et voyager, mais si nous avons des caméras de télévision, une installation, dans ce cas, vous n’avez pas de fans là-bas, vous pouvez toujours le faire . Vous pouvez toujours présenter un spectacle, contrairement à une équipe où vous voyagez en masse de personnes à plusieurs endroits et en les faisant jouer beaucoup de personnes dans une autre équipe. Et ce sont des gens qui voyagent. Vous savez, toutes ces choses deviennent de plus en plus risquées. Nous pouvons faire ce que nous faisons en ce moment, c’est-à-dire aller dans un seul endroit. Heureusement pour nous, nous avons le Performance Center et ce pour quoi il a été conçu. Nous pouvons demander à notre personnel médical de travailler avec les représentants du gouvernement et les CDC et tout le reste pour suivre les directives appropriées et nous assurer que nous le faisons de la manière la plus sûre et la plus sûre possible, le dépistage, le contrôle des personnes, les garder à l’écart les uns des autres, avoir les talents n’entrent que par vagues et font ce qu’ils font et partent et limitent le nombre de personnes qui sont là, même du point de vue du personnel de production, un peu comme ce que vous faites en ce moment. »

Sur l’importance de la WWE pour donner aux gens une évasion: «Il y a un moyen de le faire et il y a un moyen de faire en sorte que cela se produise dans notre entreprise. Et nous pouvons contourner cela. Nous pouvons le changer. Nous pouvons l’écrire comme nous le voulons et continuer vraiment à faire ce que je ressens en ce moment est probablement l’une des choses les plus importantes autres que la santé et la sécurité des gens, c’est de leur donner quelque chose pour se divertir, leur donner une évasion. Leur donner une conversation qui ne concerne pas ce virus ou tout ce qui va mal, l’économie, leurs emplois, oubliez-le pendant une minute et regardez autre chose et perdez-vous dedans. C’est à ce moment que j’ai le sentiment que la WWE est à son meilleur, c’est quand – comme tout, vous pouvez critiquer, vous pouvez vous asseoir et sur-analyser. Vous pouvez le décomposer. … Si vous êtes dans le pétrin, vous pouvez vous asseoir, allumer votre téléviseur, vous asseoir seul ou à au moins six pieds de quelqu’un d’autre, faire du pop-corn et simplement vous détendre et en profiter. Et espérons-le, amusez-vous et nous pourrons vous mettre un sourire. Et pour moi, c’est l’une des choses les plus importantes en ce moment que de donner aux gens qui s’échappent. »

(h / t – 411 Lutte)