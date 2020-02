Triple H commente les événements NXT et WWE en tête d’affiche avec des femmes, etc.

Lors d’une nouvelle entrevue avec Yahoo! Des sports, Triple H a promu l’événement WWE NXT TakeOver: Portland de dimanche, les femmes en tête d’affiche des événements en direct WWE et NXT, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur les événements féminins: “C’est drôle quand les gens me demandent ce que je pense de la tête d’affiche des femmes. Quand je regarde les TakeOvers, je regarde où ça se passe du point de vue du scénario, c’est vraiment tout ce que je regarde. Il s’agit de la carte globale, mais aussi de ce qui provoque le buzz en ce moment. Lorsque vous regardez WrestleMania l’année dernière, Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte Flair étaient l’événement principal parce qu’ils étaient dans une position où ils avaient le plus de buzz. Ils ont obtenu le plus de temps de télévision et le plus de diffusion uniquement parce que c’était la réaction de la foule. Nous suivons en quelque sorte [the crowd], et non l’inverse, dans les réactions. Pour moi, ce n’est pas un truc d’homme, une truc de femme, pas un truc de tag team ou de titre de simple, pas autre chose. Quelle que soit la plus grande histoire et ce qui a le lien le plus émotionnel, c’est ce que je veux voir à ce dernier endroit. Vous ne placez pas la plus grande scène de bataille au milieu du film, puis vous la diminuez vers la fin. Vous voulez aborder cette façon. “

Sur Bianca Belair: “Lorsque vous regardez un talent comme Bianca Belair, qui vient sans expérience, entrez dans le ring sans fond de lutte et vous voyez cette courbe de croissance [it’s amazing]. Vous les regardez grandir, changer et exceller. Elle en est à un point maintenant, si vous m’aviez dit il y a six mois qu’elle serait là où elle est maintenant, je n’en aurais pas douté, mais il m’aurait été difficile d’imaginer que cette courbe soit si nette. Maintenant, elle le ressent, et beaucoup de cela, lorsque vous travaillez avec quelqu’un qui s’entraîne, ils savent ce qu’ils doivent faire, mais lorsque le voyant rouge s’allume, ce sont deux choses différentes. S’ils ne peuvent y réussir qu’une partie du temps parce qu’ils sont encore dans leur tête, ils ont besoin de plus de temps pour obtenir cette confiance. Maintenant Bianca, elle est dans la zone, elle est juste là. Chaque arène où elle sort, elle est propriétaire de l’endroit. “