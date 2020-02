Triple H confirme Poppy pour TakeOver: Portland, Buddy Murphy on Edge

Triple H s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour confirmer que Poppy se produira en direct au NXT TakeOver: Portland le 16 février. Elle interprétera ses chansons «Fill the Crown» et «Anything Like Me». Les chansons serviront de chansons thématiques pour le spectacle.

. @ WWENXT continue de devenir plus fort…

“Fill The Crown” et “Anything Like Me” de @Poppy ne sont pas seulement des chansons à thème #NXTLOUD …

Ce sont des hymnes qui seront PERFORMÉS EN DIRECT à #NXTTakeOver: Portland !!

Sois prêt. #WeAreNXT https://t.co/H60GyJ81uB

– Triple H (@TripleH) 4 février 2020

Rendez-vous le 16 février à Portland pour #NXTTakeover! @wwenxt @TripleH pic.twitter.com/pfburHt6CO

– Poppy (@poppy) 4 février 2020

Dans une interview avec le Metro, Buddy Murphy a parlé de ce que c’était que de mettre genou Edge au visage lors de son retour au Royal Rumble.

«Je me souviens quand il a pris sa retraite à la télévision, j’étais fan à l’époque. Je me souvenais avoir braillé mes yeux juste à cause de la façon dont c’était tragique et inattendu. Mais je ne vais pas mentir, j’ai bien aimé sortir au numéro 30, le tirer et le mettre à genoux au visage. Il y avait un rêve d’enfance, pour ainsi dire, accompli à ce moment-là. »