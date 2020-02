Triple H dit que Vince McMahon est venu avec l’idée de Rhea Ripley contre Charlotte Flair à WrestleMania 36

Au cours de l’appel aux médias post-WWE NXT Takeover: Portland, Triple H a déclaré que la décision de faire Rhea Ripley contre Charlotte Flair à WrestleMania 36 était l’appel de Vince McMahon et qu’il n’avait rien à voir avec cela. Triple H dit qu’il a été choqué au début. Il a dit,

«En fait, USA Network n’y était nullement impliqué. Pour être honnête, cela m’a choqué quand il m’a été mentionné pour la première fois. Je pense que ce n’était qu’une décision de la part de Vince pour comprendre les autres histoires des femmes. Pour moi, vous avez des opportunités où vous regardez dans un instant et demandez à Charlotte de poursuivre Bayley et Sasha Banks [on SmackDown], vient-elle après Becky Lynch [on Raw]. Vous l’avez déjà vu et nous cherchons quelque chose de nouveau et vous le voyez avec Shayna Baszler qui poursuit Becky Lynch et vous voyez cela de différentes manières sur SmackDown avec où ils vont. C’était donc un moyen pour Charlotte Flair de jouer ce grand rôle épique. Je pense que cela n’avait vraiment rien à voir avec cela. C’est une bonne narration et c’est l’objectif ici, une bonne narration à tous les niveaux. »

