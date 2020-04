Triple H dit qu’il y aura bientôt un autre classique Mae Young, et plus encore

Lors d’une récente interview avec Inside the Ropes, Triple H a commenté les plans de la WWE pour un autre Mae Young Classic, la marque WWE NXT UK, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur ce qui les a amenés à créer une marque NXT UK: «Il y a une multitude de talents ici qui ont construit quelque chose de vraiment cool ici grâce à leur travail acharné et à leur détermination et à leur genre d’apprentissage par eux-mêmes, à leur propre chose ici, et à venir ici et maintenant, je suppose, dans certains des façons de les récompenser pour ce travail acharné et de commencer à créer quelque chose de plus grand ici pour eux, et de commencer à créer une voie qui les mène à quelque chose de plus. Il s’agit de pouvoir en faire une carrière et un choix de carrière à long terme pour eux et de pouvoir l’étendre afin qu’il puisse être à tous les niveaux pour eux et pour tous les autres et voir que cette voie est là pour quelque chose de plus grand . “

En prenant conscience de tout le talent qui existait quand ils ont commencé à assembler le Mae Young Classic: «Même si nous sommes conscients de l’environnement, dans le monde, comme nous le sommes, lorsque nous sommes allés faire la Mae Young Classic la première fois, et nous avons commencé à dire, oh nous allons faire ce tournoi avec des femmes, y a-t-il assez de femmes là-bas pour nous de le faire? Nous en ferons 16, mais trouver 16 femmes d’élite du calibre dans lequel nous voulons être sera un défi, puis nous avons commencé à creuser et nous avons commencé à trouver de plus en plus et la prochaine chose que vous savez que nous sommes à 32 ans et la prochaine chose que vous savez, faire 32 femmes dans le tournoi, je vais, hmm, mon garçon, qui vais-je y mettre et qui ne vais-je pas y mettre? “

En faisant bientôt un autre Mae Young Classic: “Nous allons le refaire ici bientôt, et nous arrivons à ce point à nouveau maintenant, comme, wow, il y a juste beaucoup de choses là-bas. Ils sont donc ici et là et ils sont partout. Je pense que les talents gravitent en quelque sorte vers la recherche de l’autre et ils se retrouvent dans ces petites poches, puis ils apprennent tous les uns des autres, mais aider à faire ressortir cela et le montrer au reste du monde est le but. “

