Triple H et Stephanie McMahon assistent à Tyson Fury contre Deontay Wilder Fight (Photos et Vidéos)

Les dirigeants de la WWE Triple H et Stephanie McMahon étaient dans les coulisses de l’énorme combat de boxe Tyson Fury contre Deontay Wilder II. Vous pouvez voir quelques photos et vidéos de Stephanie et Triple H arrivant au MGM Grand Garden Arena pour le combat ci-dessous.

Fury a dit à Triple H, “Je me sens bien, prêt pour une guerre!” Stéphanie a noté qu’ils étaient “Prêt pour le rodage.”

Bien sûr, Tyson Fury a affronté Braun Strowman lors de l’événement WWE Crown Jewel 2019 en octobre.

Fury a fini par vaincre Deontay Wilder par TKO au septième tour.

