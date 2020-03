Triple H fait référence à sa rétrogradation à la WWE sur SmackDown

Triple H s’est amusé à faire des commentaires d’invité aux côtés de Michael Cole sur le dernier épisode de WWE SmackDown.

“ The Game ” a profité de l’atmosphère unique et décontractée, et il n’a pas hésité à briser le quatrième mur, à utiliser des références internes ou à se débarrasser des p * ss. À un moment donné, Trips a même dit: «Je suis le seul gars qui devient encore plus occupé après une rétrogradation», ou quelque chose dans ce sens.

Zing!

Cole, qui a été la cible de nombreuses blagues de Triple H tout au long de la nuit, n’a pas pu s’empêcher de rire et de marteler le bureau d’annonce après avoir entendu un humour auto-déprécié de la part de son ami ponctuel; Triple H remplaçait l’homme de couleur ordinaire Corey Graves pour la nuit.

Comme indiqué précédemment, le titre de l’emploi de Trips est passé de vice-président exécutif de la WWE pour les talents, les événements en direct et la création à vice-président exécutif du développement et de la stratégie des talents mondiaux. Il semblerait que cela soit considéré comme une “rétrogradation silencieuse” pour lui.

Sur SmackDown, Triple H était heureux de se moquer de lui-même et de dire que le vrai travail commence maintenant. Ses commentaires joyeux étaient un clin d’œil net au fonctionnement interne de la WWE pour les fans qui aiment ce genre de chose.