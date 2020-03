Triple H Handed New WWE Job Title

WWE.com

Comme la première découverte par Brandon Thurston de Wrestlenomics – la source essentielle pour tout ce qui concerne les affaires de la WWE – dans une déclaration par procuration, la WWE a révélé que Triple H a un nouveau titre d’entreprise: vice-président exécutif de Global Talent Strategy & Development. Il occupe ce poste depuis février 2020.

La déclaration se lit comme suit:

«Paul« Triple H »Lévesque est notre vice-président exécutif, stratégie et développement des talents mondiaux depuis février 2020, et auparavant il était vice-président exécutif, talents, événements en direct et création depuis août 2011. Dans son rôle actuel, il supervise la Services relations avec les talents et développement des talents de la société. En outre, M. Levesque joue un rôle essentiel dans le processus créatif de la société, aidant à façonner la direction créative et les scénarios de la programmation de la WWE. M. Levesque révolutionne l’entreprise avec sa stratégie de recrutement mondiale et ses processus de formation de développement . Afin de créer une plate-forme pour le succès futur, il a créé le centre de formation de pointe de la société, le WWE Performance Center, qui a ouvert la voie à la troisième marque mondiale de la WWE, NXT. M. Levesque a fait ses débuts en tant que superstar de la WWE, « Triple H “, en 1995 et a détenu le titre de champion de la WWE Heavyweight 14 fois. Il a remporté tous les grands championnats, titré t de nombreux événements de la WWE et diverti des millions de personnes dans le monde. M. Levesque est marié à Stephanie McMahon et, ensemble, ils ont créé Connor’s Cure. M. Levesque est le gendre de Vincent McMahon. “

Note de l’auteur:

Ce qui suit est une pure spéculation.

Votre écrivain n’est pas le premier à tenter un exercice de connexion par points, compte tenu en particulier de la qualité oxymoronique du titre et de la copie; le mot «créatif» n’apparaît plus dans son titre de poste, mais la déclaration insiste, au présent, sur le fait que Lévesque joue «un rôle intégral» dans la «direction créative». Et pourtant, la suppression formelle (suspecte?) De “ Creative ” coïncide avec l’échec de NXT à réussir à la télévision nationale par rapport à la concurrence (AEW Dynamite) et le créneau horaire qu’il a repris sur le réseau USA.

Thurston fait cependant preuve de prudence lors du débat sur une éventuelle rétrogradation, écrivant sur Twitter “Y a-t-il des informations crédibles selon lesquelles il a décidément moins de responsabilité globale en raison de ce nouveau titre? Jusque-là, la notion qu’il a été rétrogradé est une portée attrayante vers un groupe plus entier et cynique. récit”.

Il suggère de se tourner vers la procuration 2020. S’il ne figure pas parmi les cinq officiers nommés et que Paul Heyman (par exemple) a un salaire compétitif, cela peut être “raisonnablement défini” comme une rétrogradation.