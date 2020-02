Triple H: “Le rachat de WWE NXT a été l’événement WWE le plus rentable à Portland en plus de 10 ans”

Selon Triple H, l’événement WWE NXT Takeover: Portland était l’événement en direct de la WWE le plus rentable à Portland depuis l’événement No Mercy pay-per-view en 2008. Triple H a déclaré:

«Je pensais que nous avions une excellente soirée ce soir ici à Portland pour la prise de contrôle. C’était l’événement de la WWE le plus rentable à Portland depuis 2008, ce qui, selon moi, est vraiment quelque chose. Cela a été un grand marché pour nous, mais pour venir ici à Portland avec NXT for Takeover, sans RAW, SmackDown ou événement pay-per-view, sans week-end d’événements attachés à quelque chose à sorte de brouillon de quelque façon que ce soit, forme ou forme, ce qui aide parfois et parfois est difficile quand il y a quatre spectacles ou quoi que ce soit, consécutivement.

Mais pour moi, venir ici à Portland et avoir cet événement, faire les affaires que nous avons faites, est incroyable. C’est un témoignage du talent, de la marque et de tout ce qu’elle fait, et je pensais que nous avions un spectacle spectaculaire du début à la fin. »

WWE No Mercy 2008 a eu lieu à partir du Rose Garden et a été titré par Chris Jericho contre Shawn Michaels dans un match de classement pour le championnat de la WWE.