Triple H ne pense pas que la WWE désapprouve le défi Brock Lesnar de Matt Riddle?

Hier, lors d’une téléconférence avec les médias (rapportée via Lords Of Pain), on a demandé à Triple H si Vince McMahon était réellement mécontent du comportement franc de Matt Riddle.

“ The Game ” a déclaré avoir lu les mêmes rumeurs sur Internet que tout le monde, mais n’a pas entendu le mot du patron de la WWE lui demandant de réprimer Riddle. En fait, Triple H pense que les déclarations de confrontation arrogantes de l’ancien combattant du MMA sont “une grande chose”.

Cela va à l’encontre des nouvelles du Wrestling Observer selon lesquelles McMahon et Lesnar lui-même étaient en colère contre Jedusor pour avoir constamment parlé de faire face à Brock et de le retirer. En toute honnêteté, alors que Trips pouvait parfois garder des cartes près de sa poitrine, il en savait un peu plus sur les pensées de Vince que Dave Meltzer ou toute autre personne rapportant la situation.

Évidemment, cela ne signifie pas non plus que Riddle vs Lesnar est une certitude.

Trips a simplement déclaré que McMahon ne l’avait pas appelé ou lui avait dit de réprimander Jedusor. En effet, la figure de proue de NXT n’exclut pas la perspective d’un match entre Jedusor et Brock à un moment donné dans le futur.

Les doigts croisés ça arrive un jour.