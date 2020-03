Triple H réagit à l’intronisation au Temple de la renommée de la WWE de Davey Boy Smith

Nous avons signalé plus tôt ce matin ici sur eWrestlingNews.com que «The British Bulldog» Davey Boy Smith a été confirmé pour la classe du Temple de la renommée de la WWE 2020.

Triple H s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour réagir aux nouvelles, disant:

«Un favori de l’univers @WWE, une carrière décorée et une source de fierté nationale pour l’ensemble du @WWEUK, British Bulldog prend la place qui lui revient dans le #WWEHOF. Ensemble, nous pouvons célébrer sa carrière et sa mémoire en tant que père, mari et superstar. »

Un favori de l’univers @WWE, une carrière décorée et une source de fierté nationale pour l’ensemble du @WWEUK, British Bulldog prend la place qui lui revient dans le #WWEHOF. Ensemble, nous pouvons célébrer sa carrière et sa mémoire en tant que père, mari et superstar. pic.twitter.com/aRzFrXPKOQ

– Triple H (@TripleH) 12 mars 2020