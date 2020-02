Triple H révèle le succès de la reprise NXT: Portland était

Triple H a déclaré lors de sa dernière conférence téléphonique (enregistrée presque immédiatement après l’émission) que NXT TakeOver: Portland était l’émission la plus réussie de la WWE dans ce domaine depuis 2008.

Cette année, le programme à la carte No Mercy a attiré 9 527 fans et a été titré par Chris Jericho contre Shawn Michaels dans un combat mémorable et percutant pour le titre mondial. Avant cela, la WWE a accueilli Unforgiven 2004 dans le même lieu devant environ 10 000 fans; L’événement principal de cette émission a vu Triple H battre Randy Orton pour remporter le Championnat du monde des poids lourds.

Selon Trips, NXT a fait mieux que les deux, et il sait pourquoi.

La WWE a dirigé NXT TakeOver en solo dimanche soir. Cela ne faisait pas partie d’un grand week-end qui comprenait un autre pay-per-view et des épisodes de Raw et SmackDown dans la même ville. Cette fois, NXT a occupé le devant de la scène et a été la seule raison de la visite de la WWE en Oregon.

Triple H pense que cela témoigne de la popularité de la marque NXT. Il a souligné que NXT a parfois été freiné par le lancement d’une longue série de spectacles pour la société, et il a rendu hommage à la liste des personnes qui ont fait de TakeOver: Portland un tel succès.