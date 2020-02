Triple H révèle quelle superstar NXT conviendrait parfaitement à Degeneration-X, plus

Avant l’événement WWE NXT TakeOver: Portland de dimanche soir, Triple H a fait une séance de questions-réponses sur Twitter et a révélé qui conviendrait le mieux à D-Generation X, NXT Superstars qui finirait par faire la une de WrestleMania, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de la session de questions-réponses ci-dessous:

Sur quelle NXT Superstar conviendrait le mieux à DX: “[Adam] Cole, Ciampa, Dream. Mention honorable: @shirai_io. @WWERoadDogg @ShawnMichaels. ”

Le Temple de la renommée de la WWE, Shawn Michaels, a déclaré plus tard: «Whoa, whoa, whoa… Prendre des décisions exécutives sans moi? @SuperKingofBros serait également un bon candidat. »

Les autres points saillants des questions et réponses comprennent:

Quand NXT Superstars fera la une de WrestleMania: “Nous avons! Roman Reigns, Seth Rollins, Charlotte Flair, Becky Lynch. #WeAreNXT Nous avons changé l’entreprise. “

Sur une autre reprise de NXT UK cette année: “Oui. Annonce à venir très bientôt. “

Lors de son match le plus attendu ce soir: “Il n’y en a pas un qui ne me passionne pas. Comme toujours, @WWENXT commence à se terminer. N’importe quel match peut voler la vedette et ce soir n’est pas différent. »

Sur WWE NXT étant très différent dans l’ère Attitude: “Je ne pense pas que ce serait très différent … Ce qui, selon moi, a rendu l’ère de l’attitude géniale, était un excellent produit sur le ring. Je pense que ce qui rend @WWENXT génial, c’est son produit intégré. »