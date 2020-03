Triple H revient sur le match HIAC avec Undertaker de WrestleMania 28 dans une nouvelle vidéo spéciale

Le nouvel EVP de la WWE pour la stratégie et le développement des talents mondiaux, Paul «Triple H» Levesque, s’est récemment assis pour réfléchir à sa confrontation «End of an Era» contre The Undertaker de WrestleMania 28 pour une nouvelle exclusivité numérique WWE On FOX.

Dans la nouvelle vidéo, qui a touché la chaîne YouTube officielle de WWE On FOX mardi soir, la superstar de longue date de la WWE a transformé la EVP de la WWE en retour sur son deuxième de deux matchs consécutifs de WrestleMania contre The Undertaker.

Le match s’est déroulé au WrestleMania 28 le 1er avril 2012 depuis le Sun Life Stadium de Miami, en Floride, et a été annoncé «The End of an Era». Le combat a vu “The King of Kings” affronter “The Phenom” dans un match Hell In A Cell avec la légende du Temple de la renommée de la WWE Shawn Michaels servant d’arbitre invité spécial.

“En y ajoutant la balise” La fin d’une époque “, nous avons pris cela très au sérieux”, a déclaré Triple H dans la vidéo (voir ci-dessous). “Ce n’était pas une question de retraite, c’était juste le dernier de ce groupe et la dernière fois qu’ils seraient tous dans le ring ensemble pendant un moment comme ça.”

À partir de là, “The Game” continuerait à essayer de mettre en mots l’atmosphère qui entoure un match de haut niveau contre The Undertaker sur une scène comme WrestleMania avec toute l’histoire de la WWE que “The Dead Man” a à son actif. .

“Quand ce gong frappe et que les lumières s’éteignent,” commença Triple H. «Le buzz, l’énergie [and] sa tension passe juste par le toit. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir la chair de poule. “

L’actuel vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux de la WWE énumérerait plusieurs des superstars de la WWE avec lesquelles il a partagé le ring, notamment Dwayne “The Rock” Johnson, “Stone Cold” Steve Austin, Hulk Hogan et “The Nature Garçon »Ric Flair.

Il a souligné que malgré le fait de se tenir sur le ring de tant de légendes du WWE Hall of Fame de sa génération et même des générations passées, rien ne se compare à être dans le cercle carré avec “The Phenom” de World Wrestling Entertainment.

“J’ai été sur le ring avec tous les artistes de ma génération et plusieurs avant moi”, a déclaré Triple H. “Il n’y a rien de tel que de se tenir sur le ring avec The Undertaker.”

Lorsque les deux se sont finalement rencontrés dans Hell In A Cell à WrestleMania 28 il y a près de huit ans, c’est The Undertaker qui allait remporter une victoire contre Triple H pour la deuxième année consécutive, prolongeant ainsi sa séquence toujours invaincue à WrestleMania. à un 20-0 sans faille.

Regardez la vidéo complète ci-dessous avec Triple H réfléchissant à sa confrontation «End of an Era» avec The Undertaker de WrestleMania 28 via la chaîne YouTube officielle de WWE On FOX.