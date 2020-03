Triple H se moque de Deontay Wilder lorsqu’il commente sa couronne de WrestleMania 30 Entrance

Triple H a tiré sur l’ancien champion de boxe poids lourd WBC invaincu “The Bronze Bomber” Deontay Wilder dans un tweet publié lors de la présentation ESPN de WrestleMania 30 dimanche soir.

Comme indiqué, ESPN a diffusé l’intégralité de la télévision à la carte WrestleMania XXX dimanche soir et c’est devenu un sujet de tendance sur Twitter, avec plusieurs artistes de la WWE et d’autres célébrités et personnalités sportives commentant le grand événement avant l’enregistrement de deux nuits enregistré cette année. WrestleMania 36 spectaculaire.

Prenant en charge l’ancien interprète de la WWE “The Gypsy King” Tyson Fury, “The Game” a utilisé sa tenue de ring lourde, qui était en fait similaire à celle de Wilder lors du deuxième combat Fury, comme raison pour laquelle il a perdu le match, qui est la même excuse / la raison pour laquelle “The Bronze Bomber” a donné pour perdre le deuxième combat contre Fury.

“Tout comme un FYI”, a commencé le tweet sarcastique de Triple H. «Ce costume d’entrée était super lourd…. Comme 45 livres… .. Mes jambes ont été abattues… »

Le jeu a conclu: “La seule raison pour laquelle Daniel m’a battu !!!!!!”

Fury, qui a remis à Wilder les deux seules imperfections de son record de boxe pro auparavant sans faille – un tirage au sort dans leur combat du 12/1/2018 et une perte de septième round par TKO dans leur match revanche du 22/2/2020 – a travaillé pour le WWE Crown Jewel pay- per-view de retour le 31/10/2019, battant “Le monstre parmi les hommes” Braun Strowman via le décompte.

Consultez les commentaires du vice-président exécutif de la WWE de Global Talent Strategy & Development, ainsi qu’un extrait de son entrée du 4/6/2014 pay-per-view au Superdome de New Orleans, LA. au dessous de.

