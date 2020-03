Triple H s’enregistre avec la mise à jour NXT, les plus grands rivaux de Batista, NXT UK, WALTER, Plus

– “The Godfather of NXT”, Paul ‘Triple H’ Levesque, s’est rendu sur les réseaux sociaux vendredi pour annoncer des informations sur la vente de billets pour quelques événements NXT en direct à venir. Découvrez les détails mis à jour pour les prochains spectacles NXT Atlanta, NXT Knoxville et NXT Greensboro via le post suivant du flux Twitter officiel de “The Game”.

Tous les billets sont en vente… MAINTENANT! Https: //t.co/pcQU3cSnfR #WeAreNXT https://t.co/RIZKBJK6Cv

– Triple H (@TripleH) 6 mars 2020

– La WWE revient avec la dernière édition de NXT UK TV sur le réseau WWE mettant en vedette «The Bomber» Dave Mastiff contre Imperium’s Ring General, champion de la WWE Royaume-Uni WALTER aujourd’hui à 3 ET / 8 GMT. Pour plus d’informations, consultez le tweet suivant publié aujourd’hui pour promouvoir le spectacle.

. @ DaveMastiff cherche à vaincre @WalterAUT et à devenir le NOUVEAU champion #NXTUK AUJOURD’HUI à 3 ET / 8 GMT sur @WWENetwork! Https: //t.co/2b3pNveCiO

– NXT UK (@NXTUK) 5 mars 2020

– La WWE est revenue avec le dernier opus de sa fonction numérique hebdomadaire, «WWE List This !,» vendredi après-midi. L’édition de cette semaine présente un aperçu des «5 plus grands rivaux de Batista» avant sa prochaine intronisation au Temple de la renommée de la WWE dans le cadre de la classe 2020 lors de la cérémonie prévue pour le WrestleMania 36 Weekend. La description officielle de la vidéo se lit comme suit: «Batista a construit une carrière digne du WWE Hall of Fame, mais son énorme succès n’aurait pas été possible s’il n’avait pas fait quelques ennemis en cours de route. Voici les plus grands rivaux de Batista, présentés par «My Spy». »Regardez la vidéo ci-dessous.