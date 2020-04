Triple H sous règne romain se retirant de Wrestlemania 36

La WWE a pris une décision monumentale pour aller avec l’événement WrestleMania 36 selon le calendrier qui semblait être une décision audacieuse du point de vue du monde. Bien que toutes les autres émissions liées au sport et au divertissement se soient arrêtées pendant la pandémie de coronavirus, seule la WWE a continué d’héberger des émissions hebdomadaires ainsi que WrestleMania 36.

Le vice-président des relations avec les talents à la WWE, Triple H est récemment apparu sur ESPN SportsCenter pour discuter de la société qui organise WrestleMania à un moment difficile.

Les modifications liées au coronavirus qui ont été apportées au salon et les mesures de sécurité adoptées par la société ont été retouchées par lui. En outre, The Game a ouvertement parlé de Roman Reigns se retirant du plus grand événement de l’année.

Il a été rapporté plus tôt que la WWE avait préenregistré WrestleMania 36 mercredi et jeudi soir la semaine dernière, qui sera diffusé ce week-end dans une émission retardée. Triple H a été invité à se prononcer sur la décision de la WWE de tenir WrestleMania 36, ​​malgré l’épidémie de COVID-19. En réponse, il a dit quelque chose de pertinent qui dit que le monde n’a jamais eu besoin de beaucoup de divertissement qu’en ce moment,

“La WWE, je pense que notre talent, notre personnel, notre équipe – que probablement plus que jamais, le divertissement pour les gens est une nécessité”, a déclaré Triple H (H / T à CagesideSeats). “Et eux ayant quelque chose qu’ils peuvent écouter, oublier tout ce qui se passe ou ce qu’ils ont vécu dans leur vie ou ne pas pouvoir quitter leur maison, ou quoi que ce soit, et juste se déconnecter pendant quelques heures, se connecter quelque chose qui est juste fantastique, et oubliez tout. Et nous ressentons non seulement le besoin de le faire, mais en quelque sorte l’obligation de le faire pour les gens. »

Le jeu a continué en disant qu’ils avaient pris suffisamment de mesures préventives pour sécuriser les talents, ce qui est le travail principal pour eux. Un examen médical et des tâches connexes étaient prévus pour suivre les instructions du CDC. Les épisodes Raw, SmackDown ou NXT mettant l’accent sur WrestleMania ont été hébergés de manière à ce que peu de talents restent présents sur le site en même temps.

Triple H a également reçu la question de l’hôte au sujet de Roman Reigns qui s’est retiré du match prévu avec le champion universel de la WWE, Bill Goldberg. Comme indiqué précédemment, Roman Reigns était préoccupé par le fait que sa santé soit immunodéprimée en raison de ses batailles contre la leucémie.

Il a ensuite pris la décision de se retirer du match WrestleMania lors des enregistrements de la semaine dernière. La WWE a pleinement coopéré à cette décision,

“Tous nos talents sont dans ce bénévolat”, a déclaré Triple H. «Donc, dès le départ, s’ils ne veulent pas faire partie de cela, s’ils sentent qu’il y a un risque – pour une raison quelconque, que ce soit eux-mêmes ou quelqu’un autour d’eux – ils ne doivent pas être ici et là … rien n’est retenu contre eux pour cela. Même chose avec notre équipage et tout le monde. Mais nous ne voulons pas prendre de risques là-dessus, et avec Roman ayant une condition préexistante qui le rendrait plus vulnérable à quelque chose, c’est compréhensible. “

Triple H a mentionné que Roman Reigns sera retiré de Wrestlemania 36 d’une manière très unique. Le drame est sur le point de se dérouler sur Smackdown de cette semaine qui sera diffusé demain soir sur FOX.