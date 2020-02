Triple H sur Shayna Baszler passant à Raw, gardant Keith Lee sur NXT

Mercredi, Triple H a évoqué le statut de Shayna Baszler et Keith Lee entre NXT et l’alignement principal. Vous pouvez consulter quelques faits saillants ci-dessous par Wrestling Inc:

Si Baszler fait officiellement partie de Raw:

“Eh bien, j’ai peur de la voir ici – je ne veux pas me faire mordre. Elle a des dents pointues et ça fait peur et je porte un gros collier aujourd’hui juste au cas où. Je pense que cela se jouera. Il y a une chose fascinante pour moi avec ça, il y a eu une tonne de buzz dans la série Survivor avec Becky Lynch. Sa montée là où elle est a été folle et je suis tellement heureuse pour elle, mais vous devez avoir cette base d’adversaires.

J’espère que cela se transformera en quelque chose d’énorme pour eux deux et nous verrons où cela va. À ce stade, je ne suis pas sûr à 100%… En ce qui me concerne en ce moment, Shayna est toujours un talent NXT jusqu’à ce que nous passions un accord pour qu’elle aille ailleurs. Est-ce à dire qu’il y a un moment où Becky vient chasser Shayna ou vice versa? Je ne sais pas encore. Nous verrons.”

S’il y a eu un combat pour empêcher Keith Lee d’accéder à l’alignement principal:

“Quiconque obtient un élan quelconque, il y a toujours des clameurs sur,” Oh, je voudrais avoir ça. “Ce sont des discussions stratégiques avec Heyman, avec Bruce et avec mon équipe. Cela se résume au développement des gens… Ce sont toutes des choses que nous devons peser sur tous ces talents. Mais oui, vous n’avez pas à regarder au-delà du simple regard de Keith Lee.

Vous voyez à quoi il ressemble, qui il est, sa personnalité et ce qu’il fait dans le ring et vous dites: «Puis-je l’avoir s’il vous plaît?» Même chose avec Bianca Belair dans The Rumble ou sa personnalité dans les promos. Vous voyez Velveteen Dream. Vous voyez Ciampa. Je pourrais descendre cette liste mais vous voulez vous assurer qu’ils sont prêts à réussir à tous les niveaux. »

Sur la décision de garder quelqu’un sur NXT ou de le déplacer vers la liste principale:

«Quiconque se remet ou regarde et commence à créer du buzz, tout le monde les appelle et les regarde. C’est une bonne chose et ensuite vous devez courir aussi longtemps que vous le pouvez et aussi longtemps que vous les avez. La conversation finale revient à Vince et elle l’a toujours fait. C’est la beauté de tout cela – il y a cette réponse finale et il peut aider un gars où qu’il aille et réussir à tous les niveaux. “