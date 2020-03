Triple H “tranquillement rétrogradé” par Vince McMahon?

WWE

Le récent changement de Triple H dans le titre de poste de vice-président exécutif de la WWE pour les talents, les événements en direct et la création à vice-président exécutif du développement et de la stratégie des talents mondiaux peut avoir été une “rétrogradation silencieuse” pour l’homme longtemps considéré comme l’héritier du trône de Vince McMahon.

C’est ce que dit Dave Meltzer dans la dernière édition du Wrestling Observer Newsletter. Il écrit que “ The Game ” a apparemment été retiré de ses fonctions de chef des talents et était désormais la principale préoccupation de l’expansion des activités de NXT, de la conclusion d’un contrat de télévision à l’étranger pour NXT UK et des opérations générales de la marque noire et or. Il reste un producteur principal et un créateur créatif pour le spectacle du mercredi soir.

Brad Blum, chef d’état-major de Vince, a apparemment assumé les anciennes responsabilités de Hunter, des sources à l’intérieur de la WWE qualifiant la situation de “rétrogradation silencieuse” du prince promise.

Une autre note est que, bien que le nouveau titre de travail de Triple H suggère qu’il est impliqué dans le talent, ce n’est plus le cas et est maintenant sous l’édit de Blum.

Quel que soit le raisonnement de McMahon, il est très, très surprenant de penser que l’homme a longtemps supposé prendre les rênes lorsque Vince décide de s’éloigner n’est plus le numéro deux.