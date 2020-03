Triple H va manquer la WWE Wrestlemania pour la première fois en 14 ans

Triple H a récemment souhaitait ne pas revenir en tant que concurrent sur le ring, si souvent et son souhait pourrait se réaliser car il a été épargné de son devoir de WrestleMania. Si les dernières mises à jour sont une indication, nous ne verrons pas le jeu en action à la vitrine des immortels.

Spoiler potentiel sur la fin de la WWE Wrestlemania 36

Cathy Kelley a révélé la raison de son départ de la WWE

Selon les dernières mises à jour de The Wrestling Observer Newsletter, Triple H ne devrait pas se produire lors du «show of shows». À moins que les plans ne changent, ce sera la première fois depuis WrestleMania 23 que le quatorze champion du monde ne sera pas vu en train de lutter dans cette grandeur. La WWE a déjà réservé plusieurs plus grandes vedettes, ce qui doit être la raison pour laquelle il ne sera pas nécessaire cette fois-ci.

Apparemment, c’est aussi la même raison pour laquelle les goûts de Goldberg ne seront pas non plus vus en compétition à WrestleMania 36, ​​selon l’Observer. Malgré les rumeurs, Ronda Rousey ne sera pas non plus réservée pour le plus grand événement de l’année. Mais la WWE ne lui manquera pas un peu en raison de la profondeur de la carte de match.

La WWE annonce Goldberg Vs. Roman Reigns et John Cena Vs. Le démon à Wrestlemania 36

L’Undertaker fera son retour à WrestleMania, c’est l’une des raisons supposées pour lesquelles Goldberg et Triple H ont obtenu la nuit de congé. De plus, les rapports suggèrent qu’il y aura six matchs distincts mettant en vedette des superstars féminines qui établiraient un record absolu.

Triple H présente des excuses publiques à Paige après une blague adultère

Charlotte Flair contre la championne féminine WWE NXT Rhea Ripley a déjà été officialisée pour la plus grande étape de tous pour le championnat féminin NXT. Selon les rumeurs, Shayna Baszler contre la championne féminine RAW Becky Lynch, aux côtés de Naomi contre la championne féminine SmackDown Bayley.

Les trois autres matchs de la division féminine seront la 3e édition du WrestleMania Women’s Battle Royal, un match par équipe où les champions par équipe de la WWE, Asuka et Kairi Sane, défendront. Le dernier et le sixième match seront déclarés plus tard.

WrestleMania 36 aura lieu le 5 avril au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. Consultez la carte de match actuelle avec les combats prévus,

Matchs confirmés:

Match de titre universel WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre féminin NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre Goldberg (c)

John Cena contre The Fiend Bray Wyatt

Rumeur mais non confirmée:

Match pour le titre WWE États-Unis

Humberto Carrillo et / ou autres contre Andrade (c)

Match de titre intercontinental WWE

TBA contre Braun Strowman (c)

SmackDown Tag Team Titles Match

TBA contre le nouveau jour (c)

Match des titres par équipe RAW

TBA contre Seth Rollins et Murphy (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Match des titres par équipes féminines de la WWE

TBA contre Asuka et Kairi Sane (c)

Match de titre féminin SmackDown

Naomi contre Bayley (c)

Edge contre Randy Orton

The Undertaker contre AJ Styles

7e bataille commémorative annuelle André le Géant

3e édition du WrestleMania Women’s Battle Royal

Sixième match féminin et autres matchs à déterminer