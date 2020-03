Trish Stratus fait allusion à une querelle de lutte contre Sasha Banks

Un certain nombre de grandes apparitions sont actuellement prévues sur la route de WrestleMania 36. L’une d’entre elles pourrait être peut-être la plus grande superstar féminine de tous les temps. Selon les médias sociaux en cours et les sources, Trish Stratus pourrait revenir pour un programme à la WWE.

Le WWE Hall of Famer a consulté Twitter, laissant les fans spéculer sur une éventuelle querelle avec Sasha Banks dans un proche avenir, peut-être pour WrestleMania 36.

Spoiler: WWE Hall of Famer Trish Stratus apparaissant sur WWE TV

Trish Stratus a publié le tweet qui montre la date du jeudi 19 mars qui a flashé une rapide photo d’elle face à face avec Sasha Banks. Le graphique de ces deux adversaires a été tiré du Royal Rumble Match 2018 féminin.

pic.twitter.com/zQkY3qKuaJ

– Trish Stratus (@trishstratuscom) 26 février 2020

Le 19 mars, la WWE organise un rare événement en direct le jeudi soir au Mobile Civic Center de Mobile, en Alabama. L’événement avait déjà été programmé le dimanche 25 août 2019, qui a été reprogrammé un jeudi soir rare.

Trish Stratus n’est pas annoncé pour l’événement en direct de SmackDown mais Sasha Banks affrontera Naomi dans un concours de singles. La WWE sera à la Nouvelle-Orléans pour l’enregistrement de SmackDown au Smoothie King Center la nuit suivante, le 20 mars.

Il n’y a pas de mise à jour disponible pour savoir si la WWE a des plans pour une querelle entre Sasha Banks et Trish Stratus. Mais Dave Meltzer du Wrestling Observer a récemment rapporté que Banks serait sur la carte WrestleMania 36, ​​à partir de la programmation de la semaine dernière.

Il n’y a aucun mot sur qui pourrait être son adversaire. Elle était hors d’action avec une blessure à la cheville signalée depuis le début de 2020 qui l’a également forcée à manquer le match du Royal Rumble féminin.

Sasha contre Trish est un match de rêve pour le circuit de lutte professionnelle, en particulier pour la division féminine de la WWE. Étant donné que Trish Stratus est très en forme pour les compétitions sur le ring, le match pourrait vraiment être en préparation.

Sasha Banks ne s’amuse pas du tout sur la liste principale, même à un moment où la WWE lui injecterait beaucoup d’argent. Mais elle peut à peine être vue à la télévision régulière qui a déjà alimenté son statut à la WWE.

Donc, être impliqué dans un programme avec Trish Stratus pourrait être la meilleure chose que Sasha Banks puisse s’attendre à subir de la sorte.

La septuple championne féminine pourrait également taquiner une sorte de contenu du réseau WWE ou quelque chose en rapport avec son site officiel alors qu’elle a certes participé à son dernier match à SummerSlam 2019 contre Charlotte Flair. C’était un doux retour aux sources pour le nom légendaire où elle a digéré une perte pour La Reine pour «passer le flambeau».