Trois anciens champions ECW se préparent pour “The Whole F’N Truth 2020 Tour”

Selon TheWholeFNTruth.com, il y aura une tournée de sessions de questions-réponses avec les anciennes superstars de l’ECW The Sandman, Justin Credible et Shane Douglas. La tournée s’intitule «The Whole F’n Truth Tour 2020». Les trois anciens champions ECW partageront leurs histoires personnelles sur la route et dans les coulisses.

Au moment d’écrire ces lignes, la tournée se déroulera le 18 avril en Nouvelle-Bretagne, Connecticut, le 13 juin à Johnson City, New York et le 14 juin à Rochester, New York.

Vous pouvez trouver plus de détails en cliquer ici.