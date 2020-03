Trois grands noms apparaîtront lors du WWE SmackDown de vendredi

PWInsider.com a rapporté que le Temple de la renommée de la WWE Kevin Nash et Scott Hall devraient être à l’épisode de SmackDown de vendredi à Buffalo, NY.

La WWE a depuis confirmé que Nash, Sean Waltman et Hall seront sur le plateau pour faire le segment A Moment of Bliss. La WWE a publié ce qui suit:

Hé yo… Le nWo arrive à SmackDown vendredi soir!

Oui, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman seront les invités du talk-show animé d’Alexa Bliss, “A Moment of Bliss”. Qu’est-ce que le groupe légendaire et controversé aura à dire avant son entrée dans la salle le mois prochain lors du week-end de WrestleMania? Découvrez ce vendredi soir à 8/7 C sur FOX!