Trois matchs confirmés pour le Super ShowDown Pay-Per-View de la WWE

Après la diffusion WWE RAW de cette semaine, les matchs suivants sont confirmés pour le prochain Super ShowDown de la WWE en Arabie saoudite:

* Brock Lesnar (c) contre Ricochet – Match pour le titre WWE

* The New Day (c) contre John Morrison & The Miz – Match pour le titre de la WWE SmackDown Tag-Team

* Bill Goldberg contre TBA

* Hulk Hogan comparaîtra.

Pour ce que ça vaut, il y a des rumeurs selon lesquelles Goldberg sera confronté à Roman Reigns lors du spectacle. Sting était également répandu pour Super ShowDown mais il n’y a eu aucune confirmation à ce sujet au moment de la rédaction de cet article.

L’événement à la carte Super ShowDown de la WWE aura lieu le jeudi 27 février au stade international King Fahd de Riyad, en Arabie saoudite. L’événement sera diffusé en direct sur le réseau WWE.