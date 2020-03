Trois superstars de la WWE reçoivent de nouveaux tatouages

Instagram, @danielselleck, @verygoodbreakfast

Il semble que le changement de saison incite toute l’industrie de la lutte à transformer sa peau en toile de printemps. Après les tatouages ​​de Jack Gallagher et Cody Rhodes la semaine dernière, trois autres superstars ont dévoilé de nouveaux travaux d’aiguille gravés en permanence sur leur personne.

Le premier est le couple de la WWE Zelina Vega et Aleister Black, qui a révélé via Instagram cette semaine qu’ils avaient tous deux récemment été encrés. Le couple a visité Orlando, FL, l’artiste Daniel Selleck, chacun obtenant des tatouages ​​assez radicalement différents. Alors que Vega avait une roue de navire sur son épaule et un message sincère à sa mère à travers sa cage thoracique, Ultra-Goth Black est allé avec un squelette plus typique. Il aime ce genre de chose.

Pendant ce temps, la championne NXT Rhea ripley a subi les premières étapes d’un morceau de skinart élaboré et similaire macabre sur sa jambe droite. Maîtrisé par les artistes d’Orlando Construit 4 tatouages ​​de vitesse, le dessin représente un wendigo, une bête mythologique mangeuse d’hommes du folklore algonquien.

La WWE a fermement interdit à Ripley de se faire tatouer le haut du corps, bien que la partie inférieure soit libre depuis qu’elle a modifié sa tenue pour porter un pantalon – pour cette raison même. Elle a révélé dans une interview à la WWE le mois dernier:

“J’ai un pantalon donc je n’aurais pas à effacer mes tatouages ​​parce que vous ne pouvez pas les voir. J’essaie de finir mes manches de jambe, puis j’espère que je peux convaincre les gens de me laisser prendre mes manches et d’autres choses, mais nous verrons comment ça se passe! ”

Quelle superstar sera la prochaine à subir l’aiguille? Et l’un de leurs tatouages ​​divisera-t-il Internet comme celui de Cody?