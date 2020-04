Tyson Fury répond au nouveau champion de la WWE Drew McIntyre

Drew McIntyre est entré dans l’histoire lors de la nuit II de Wrestlemania 36 en remportant le Championnat de la WWE. Il est le premier champion basé au Royaume-Uni à détenir le titre le plus prestigieux dans le divertissement sportif.

Il avait un rêve d’enfant de tenir cette ceinture qui s’est réalisée après une agitation de plus d’une décennie. Pour ceux qui savent, il est devenu une réflexion après coup à la WWE après ses débuts il y a plus de dix ans.

Mais depuis lors, Drew McIntyre a travaillé dans Impact Wrestling pour faire sentir sa présence, puis est revenu à la WWE pour devenir le nouveau champion NXT en 2018.

Il est ensuite devenu le vainqueur du Royal Rumble 2020, plus tôt cette année. La nuit dernière, il a fait l’impensable d’épingler nul autre que Brock Lesnar au milieu de cet anneau pour détrôner ce dernier de son règne titre.

Depuis qu’il a remporté le titre, Drew McIntyre est apparu ce matin dans une interview avec talkSPORT au Royaume-Uni. Il a plaisanté sur la venue de l’ancienne star du football anglais Chris Sutton, avec qui il a récemment partagé des jabs amicaux sur Twitter. Le champion de la WWE a également inclus un défi au champion de boxe Tyson Fury, qui a eu une courte course avec la WWE l’année dernière. Découvrez ses commentaires,

“Quand cela revient à la normale, la prochaine chose que je veux faire est de combattre Chris Sutton”, a déclaré Drew, en demandant à Ally McCoist, co-animatrice de Sports Breakfast, d’aider à organiser le combat. «Vous l’avez installé. Enfin, quand tout redevient normal et que je peux retourner au Royaume-Uni et défiler avec la ceinture, la dernière chose que je veux faire est de faire le match avec Sutton. Tu serais dans mon coin. “

Drew McIntyre a poursuivi: «Je sais que Tyson Fury est également à l’affiche aujourd’hui. Je dois élever Fury parce qu’il parlait de trash à mon sujet, donc je sais qu’il vient dans la série. Dites-lui “j’ai vu ce que vous avez dit sur moi.” Il se moquait de qui avait gagné le match [between Lesnar and I], il pensait que j’allais gagner et pense qu’il peut me briser. Dites-lui simplement “Fury, j’ai gagné le championnat, maintenant je fais attention à toi”. Après avoir battu Sutton, je viens pour Fury. “

Tyson Fury a rapidement répondu au champion en partageant un post sur Instagram. Il a tout d’abord félicité le Sinister Scotsman pour sa réussite lors du show.

Mais il a ensuite déclaré qu’il était prêt à accepter son défi à tout moment et en tout lieu. Cela pourrait être un match d’argent pour la WWE qui pourrait attirer la base de fans du Royaume-Uni, facilement compte tenu de la connexion de ces deux.

Après cette conversation entre Fury et Drew McIntyre, ils pourraient certainement penser à organiser ce match, une fois que la situation difficile actuelle sera sous contrôle. Fury avait déjà battu Braun Strowman via le décompte au WWE Crown Jewel 2019 en octobre.