Tyson Fury reviendra à la WWE pour Wrestlemania 36

La WWE reste toujours favorable à la suppression de noms de l’industrie du sport ou du divertissement grand public dans leur programmation pour attirer plus de globes oculaires.

L’effort s’intensifie lorsqu’il s’agit de vendre une émission mondiale comme WrestleMania. Dans ce contexte, il y a eu des rumeurs au cours de la semaine dernière selon lesquelles le champion du monde des poids lourds WBC, Tyson Fury, pourrait peut-être revenir sur le ring pour la WWE.

JBL annoncé pour la promotion de la classe 2020 du Temple de la renommée de la WWE

Selon le Wrestling Observer Newsletter, la victoire contre Deontay Wilder est l’élément clé qui pourrait ramener Tyson Fury dans le scénario de la WWE. C’est pourquoi il a été présenté dans le dernier épisode de Monday Night RAW alors que la WWE accordait une attention particulière à la grande victoire. Ils ont félicité le boxeur pour sa séquence invaincue.

Jeff Hardy révèle qu’il est autorisé à se remettre en action

Triple H et Stephanie McMahon ont également assisté au combat car ils assistent souvent à des matchs de boxe majeurs à Las Vegas.

Depuis le début de la construction de WrestleMania cette année, il a été question de Tyson Fury travaillant éventuellement au salon. Les plans ne pouvaient pas commencer car il y avait des chances de se blesser lors du combat contre Wilder.

Cependant, il a réussi à échapper au combat sans beaucoup d’ecchymoses qui pourraient permettre à la WWE de l’entraîner dans une intrigue menant au plus grand événement de tous.

Révélé: La WWE prévoit un match de Wrestlemania intéressant pour un triangle amoureux

Comme le rapporte wrestlingINC.com à partir d’un rapport sur The Observer, le principal problème de Tyson Fury travaillant pour la WWE pourrait impliquer de l’argent car il est en demande avec sa dernière victoire,

«Fury est maintenant dans une tranche de revenu beaucoup plus élevée qu’il ne l’était l’année dernière lorsqu’il a fait ses débuts à la WWE. L’Observateur a noté que Fury ne valait pas des millions pour une émission, étant donné ce qu’il signifierait pour les abonnés du réseau WWE, mais il ne travaille pas non plus pour moins de millions de dollars maintenant. Fury pourrait toujours être un élément clé si la WWE essaie de vendre WrestleMania à un service de streaming extérieur, car son nom signifie beaucoup dans le monde du sport et du combat en ce moment.

Tyson Fury a fait ses débuts sur le ring de la WWE à Crown Jewel en octobre 2019 en Arabie saoudite en battant l’actuel champion intercontinental de la WWE Braun Strowman via le décompte. Fury est ensuite revenu sur le tout prochain épisode SmackDown au Royaume-Uni pour faire équipe avec Strowman pour éliminer The B Team, ce qui a peut-être mis fin à l’histoire alors que les deux grands hommes se retrouvaient du même côté.