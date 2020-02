Tyson Fury s’en prend à Eddie Hearn

Wikimedia Commons

Les récents commentaires d’Eddie Hearn sur le prochain affrontement de Tyson Fury avec Deontay Wilder pour le Championnat du monde WBC le 22 février au MGM Grand Arena de Las Vegas ne se sont pas bien déroulés avec The Gypsy King.

Le promoteur de Matchroom Sport pense que Fury gagnera le combat. Cependant, Hearn n’est pas convaincu que la victoire proviendra d’un KO, ce que Fury a régulièrement suggéré dans la perspective de ce match revanche épique – allant même jusqu’à prédire que le KO viendra à l’intérieur des deux premiers tours.

Fury, étant informé des commentaires, a déclaré à l’émission The Main Event sur SB Nation Radio: «Vous savez quoi? Peu m’importe ce qu’Eddie Hearn dit parce qu’Eddie Hearn est un p * ssy.

Il a ensuite déchiré Hearn et son client Anthony Joshua en déclarant que “ (Joshua) n’était pas assez homme pour intensifier et combattre Deontay Wilder, il a donc fallu un vieux gars à tête chauve pour sortir de sa retraite et se lever pour son pays. Pour défendre sa nation parce qu’ils étaient faits pour ressembler à des clowns. Donc, ce qu’Eddie Hearn et Anthony Joshua disent, vous ne pouvez pas vraiment en prendre trop.

Fury a souvent souligné combien il avait travaillé pour ajouter de la puissance KO à son jeu tout au long de ce camp et se sent clairement aggravé par ces commentaires négatifs.

Si Fury réussit à battre Wilder – peut-être même par KO – cela mettrait-il en place une bataille des Britanniques contre Fury Vs Joshua quelque part?

Il semble que Fury soit d’humeur à fermer Hearn et Joshua, alors surveillez cet espace.