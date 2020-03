Tyson Kidd pourparlers transition du lutteur au producteur

L’ancienne star de la WWE Tyson Kidd a récemment été invitée sur «After The Bell» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Sa transition vers un rôle de producteur:

Pour être honnête, la transition a donc été assez fluide. C’était facile en termes de, j’aime aider les gens avec leurs matchs. J’aimais aider les talents avec les matchs avant ma blessure. Évidemment, ça devient maintenant en tant que producteur, c’est beaucoup plus de responsabilité que moi en tant que talent. Ce que je ne savais pas, je ne savais pas à quel point cela pouvait être satisfaisant.

Je ne savais pas que, comme, le patron m’a dit que – il a dit: “Maintenant, tu vas être comme moi. Nous vivrons le talent par procuration. »Et je pensais que ce n’étaient que quelques mots. Et je me rends maintenant compte que c’est très réel. L’épanouissement et le sentiment sont très, très réels. Lorsque nous mettons quelque chose en place, puis le talent se rend là-bas – et j’aime faire partie du processus créatif avec le talent d’aider à mettre les choses ensemble et de les mettre dans des endroits différents.

Pouvoir redonner en aidant les talents à apprendre:

Les deux années où j’étais absent pendant que j’étais blessé et avant de revenir dans ce rôle, je me sentais très isolé et très semblable, sur une île pour moi tout seul. Et ça fait du bien d’être de retour parmi mes pairs et le talent, et les autres producteurs qui m’ont beaucoup aidé pendant que j’étais un talent. Donc c’est cool de redonner. La lutte et la WWE m’ont donné une très bonne opportunité en tant que talent. Je veux juste donner en retour et donner tout ce que je peux maintenant que physiquement je ne peux plus faire ça.

