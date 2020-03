UFC Light-Heavyweight Johnny Walker sur Nikita Krylov, entraînement au Tristar Gym et apprentissage de GSP

Après une projection extrêmement impressionnante lors d’une apparition dans la série Contender de Dana White, le prospect léger Johnny Walker a été signé pour la promotion et a fait une impression instantanée sur les fans de MMA. Le dynamique 205lber est allé 3-0 au cours des six premiers mois de son UFC caReer, remportant trois bonus des récompenses de nuit dans le processus.

Une perte dans son dernier combat contre Corey Anderson à l’UFC 244 a mis une brève pause dans son élan, mais le Brésilien divertissant a changé les choses après ce combat et cherche à montrer la nouvelle version améliorée de lui-même devant ses hommes du comté et les femmes à Brasilia, au Brésil.

Nous avons parlé au joueur de 27 ans pour découvrir son nouvel environnement au Canada, en travaillant avec le célèbre entraîneur du MMA, Firas Zahabi et qui, selon lui, a remporté le combat pour le titre de 205 lb entre Jon Jones et Dominick Reyes.

Vous avez un gros combat à venir ce week-end avec Nikita Krylov et vous avez apporté beaucoup de changements en coulisses depuis votre dernier combat. Qu’avez-vous fait différemment depuis ce dernier combat?

“Ouais, j’ai fait tellement de changements. J’ai changé de direction, j’ai changé d’entraîneur. Honnêtement, tout ce qui s’est passé est à cause de ma petite amie. Je dois la remercier beaucoup parce qu’elle m’a beaucoup aidé. Elle a mis mon esprit à l’aise, vous savez. “

Firas Zahabi était sur le podcast de Joe Rogan Experience et a mentionné qu’il aimerait travailler avec vous. Peu de temps après, vous étiez à Montréal, Québec, Canada pour vous entraîner au Tristar Gym. Comment avez-vous vécu cette expérience jusqu’à présent?

“Ça a été vraiment bien. Firas est un très bon entraîneur et il me donne tellement d’attention. Il me traite tellement bien parce qu’il m’aide toujours avec quelque chose. Il me donne des conseils avec ma force et mon conditionnement, il me dira quand espar, quand avoir un massage et même quand prendre un bain de glace.

“C’est aussi un entraîneur très intelligent. Il m’a aidé avec mon plan de match et a travaillé avec moi sur mes gardes et d’autres positions le long de la cage. J’apprécie vraiment son aide et c’est un très bon entraîneur.”

Il y a beaucoup de combattants d’expérience qui s’entraînent à Tristar et vous êtes encore assez jeune dans votre carrière. Avez-vous réussi à parler à des gens comme Georges St-Pierre ou Rory Macdonald et à choisir leurs cerveaux sur le jeu de combat?

“Je viens de parler avec Georges. Nous parlons en fait beaucoup et parfois nous allons à des endroits ensemble. Il m’a aussi aidé avec des positions, en particulier contre la cage. Il a toujours de bons conseils et il a été vraiment très gentil mec pour moi. “

Vous avez une correspondance stylistique vraiment intéressante chez Nikita Krylov qui, comme vous, est toujours à la recherche de la finition. Est-ce quelqu’un qui est sur votre radar depuis un certain temps?

“Absolument. Écoutez, c’est un très bon combattant et ce sont les types de combattants auxquels je veux faire face. Je veux devenir la meilleure version de moi et si je le veux, je dois me battre contre les meilleurs. Je suis vraiment heureux avec ce match et je suis tellement excité.

Vous savez, je me suis tellement entraîné pour ce combat. Je me suis tellement entraîné ici au Tristar gym et je travaille avec des gars de haut niveau. J’ai travaillé avec un gars de judo et un gars appelé Mustapha qui est lutteur. Ils m’ont vraiment beaucoup aidé depuis que je suis ici.

“J’ai aussi travaillé avec des gars de K-1 de kickboxing. Je me suis entraîné si dur et maintenant que je veux vérifier mes compétences. Je veux tester mon cœur, mon conditionnement. Je veux voir à quel point je ‘ ve amélioré et ce combat va m’aider à tout voir.

Une dernière question avant de vous laisser partir, nous supposons que vous avez regardé le combat pour le titre entre Jones et Reyes car vous pourriez faire face à l’un d’eux à l’avenir. Qui aviez-vous remporté le combat?

“J’ai vraiment aimé les performances des deux hommes, mais à mon avis, Jon Jones a gagné le combat. Il a été le champion pendant si longtemps, donc pour quelqu’un de le battre pendant trois tours, puis de courir pendant deux tours et d’obtenir sa ceinture. Si vous vous voulez gagner le titre par points, vous devez battre le champion pour les cinq manches. Les seules autres options sont de le mettre KO ou de le soumettre. Cela doit être définitif. “

Merci d’avoir parlé à Johnny. Vous aimeriez nous laisser quelque chose?

“Merci pour tout le soutien et suivez-moi sur Instagram @johnnywalker.”