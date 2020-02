Un adversaire de Bayley WWE WrestleMania 36 révélé?

WWE

L’adversaire de Bayley’s WrestleMania 36 vient peut-être d’être révélé, et non, ce n’est pas un tournant Sasha Banks, Bianca Belair après un gros appel de l’alignement principal, ou même Lacey Evans revenant pour un autre tir à la gloire.

C’est Naomi.

C’est le mot de Bryan Alvarez, qui, dans un récent épisode de Wrestling Observer Live, prétend avoir entendu de la part de la société que c’est le plan de match de la WWE à mettre en place pour “ La vitrine des immortels ”.

Si cela se produit, ce ne sera pas la première fois que Naomi défiera le Championnat féminin SmackDown à WrestleMania. “ Mania 33 l’a vue prendre la ceinture dans un Six Pack Challenge et la tenir jusqu’à SummerSlam 2017, où elle a été renversée par Natalya. Depuis, elle n’a plus touché à l’or.

Naomi a connu un regain d’intérêt depuis qu’elle a monté un retour surprise au Royal Rumble 2020, bien qu’elle soit tombée contre Carmella dans un combat à quatre voies pour le numéro un il y a quelques semaines. Cela a conduit à une brève querelle entre Bayley et Mella qui n’a jamais été considérée comme un espace réservé avant que Naomi ne se lève pour réclamer son tir.

Voyons voir si l’ancien Funkadactyl peut se frayer un chemin vers ‘Mania.