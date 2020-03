Un ancien arbitre explique pourquoi il pense que la WWE ne mentionne pas le coronavirus à la télévision

L’ancien arbitre de la WWE Jimmy Korderas a fait une apparition sur le podcast The Wrestling Inc Daily où il a parlé d’un large éventail de sujets.

La WWE n’a délibérément pas mentionné «coronavirus» ou «COVID-19» lors de la programmation malgré la tenue d’émissions – Raw, NXT, SmackDown et même WrestleMania 36 – à partir d’un ensemble fermé sans fans.

On a demandé à Korderas pourquoi il pense qu’ils évitent de mentionner ces termes. Voici ce qu’il avait à dire:

«La seule chose à laquelle je peux penser est que la lutte pour toujours a été une évasion pour les gens. C’est un peu comme si c’était son propre monde où les gens essayent d’oublier la vie quotidienne et de se divertir », a déclaré Korderas avant de noter qu’Internet a permis à certains fans d’avoir une vision trop approfondie de la lutte professionnelle.

«Pour moi, c’est comme si nous allions essayer de faire oublier aux gens les mauvaises choses pendant un certain temps et voir ce que nous pouvons faire pour mettre quelque chose afin de les éloigner car il n’y a pas de hockey, de NBA, de golf de maître, rien. “

“C’est tellement différent parce que vous voulez cette évasion et ne voulez pas ce sentiment d’isolement. Mais en même temps, vous regardez un spectacle depuis un lieu vide. Il est donc difficile de ne pas oublier ce qui se passe dans le monde », a admis Korderas. “Quand je me connecte, j’essaie d’être un gars à moitié plein mais en même temps, c’est difficile parce que vous êtes tellement habitué à regarder une émission où vous obtenez des commentaires instantanés d’un public. Nous n’obtenons pas cela maintenant, mais nous recevons une présentation intéressante et créative en ce moment. “