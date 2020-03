Un ancien champion d’IMPACT Knockouts devenu une star de la WWE NXT montre la transformation de son corps après avoir essayé un nouvel entraînement

La superstar de la WWE NXT, Chelsea Green, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour montrer l’impact positif de la quarantaine COVID-19 sur sa condition physique, montrant de nouvelles photos de son corps après avoir utilisé son temps supplémentaire pour essayer de nouveaux entraînements.

L’ancienne championne de l’IMPACT Wrestling Knockouts s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour montrer la transformation que son corps a traversée après avoir judicieusement utilisé son temps sur quelque chose qui profitera à sa carrière de superstar de la WWE NXT.

“J’adore la pause de ma routine de levage quotidienne”, a écrit Green via sa page Instagram officielle dans un post qui comprenait des photos d’elle montrant ses abdos et son corps en bikini. “Le changer fait toujours des merveilles sur mon corps, donc j’utilise ce temps à la maison pour choquer mon système et me remettre sur la bonne voie.”

Green a poursuivi: “J’ai essayé des séances d’entraînement que je trouve sur Instagram, avec des poids / équipements ZERO … donc pas d’excuses, vous pouvez tous faire la même chose!”

Elle continuerait à élaborer, révélant laquelle des nouvelles séances d’entraînement qu’elle a essayées s’est avérée être sa préférée.

«Jusqu’à présent, mon préféré a été les cours de 30, 35 et 45min @doyourumble. Rapide et douloureux lol. Découvrez leur IGTV », a-t-elle écrit. “AUSSI, faites-moi savoir ce que vous faites!? Marquez les pages / personnes / classes que vous aimez pour que je puisse les essayer! “

Découvrez la publication Instagram montrant la transformation du corps de Chelsea Green, alors que la superstar de la WWE NXT montre ses abdos déchiquetés dans de nouvelles photos de bikini que vous pouvez voir ci-dessous.