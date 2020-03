Un ancien de la lutte d’impact fait son retour dans l’entreprise

Impact Wrestling est en train de prendre de la vapeur dans son émission spéciale de retrouvailles de la TNA: “Il n’y a pas de lieu comme à la maison”. Le seul et unique Chris Sabin a été interviewé par Loren dans les coulisses, alors qu’il discutait de son rôle avec Impact Wrestling. Il a ensuite été interrompu par Moose. Moose a déclamé le match du roi de la montagne et ses règles, dans lesquelles Sabin ne semblait pas se soucier beaucoup de ses plaisanteries.

L’angle semble taquiner l’idée que Chris Sabin pourrait être un participant pour le match King of the Mountain. Nous verrons quel rôle Sabin jouera, avec les autres stars du passé et du présent d’Impact.