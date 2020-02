Un ancien star de la WWE affirme que la WWE vole ses idées

WWE

L’ancien personnage de la WWE, Abraham Washington, a allégué que l’entreprise avait récemment volé et recyclé plusieurs de ses idées à la télévision.

Washington a fait ces déclarations lors d’une récente apparition sur le High Spots Podcast, déclarant qu’il avait récemment envoyé un tas d’idées différentes à la promotion et avait été informé qu’elles seraient transmises aux scénaristes. Cela inclut apparemment des éléments du gadget actuel de “Lundi soir Messie” de Seth Rollins.

“Je sens qu’ils utilisent certains éléments de mon matériel, et oui, je ne suis pas trop content”, a déclaré Washington, qui opère maintenant en tant que révérend Jeremiah Constantine. “Vous savez parce que voici la chose que j’ai envoyée à la WWE une vidéo de moi faisant le truc de Jeremiah Constantine, tout l’aspect religieux avec le public du studio vous fait attention. Toutes ces choses que j’utilise en ce moment et j’ai reçu une réponse de quelqu’un disant: ‘ok je vais envoyer ça à un scénariste principal. “”

Washington a ajouté: “Donc je sais qu’ils ont vu le matériel et ils savent ce que je fais, vous savez et certains aspects de cela sont sortis à la télévision et je n’ai jamais reçu de réponse de leur part, donc ça me dérange le fait que vous ne pouvez même pas me reconnaître et que vous prenez de mes trucs, surtout avec les trucs Seth. “

L’ancien manager de Prime Time Players a également revendiqué le récent sketch de Fireray Fun House Breaking News de Bray Wyatt.