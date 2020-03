Un autre champion tiré de WrestleMania 36

Selon un rapport de PWInsider, Le champion des États-Unis de la WWE, Andrade, a été retiré des 36 enregistrements de WrestleMania cette semaine.

Andrade devait auparavant faire équipe avec Angel Garza pour affronter les champions de Raw Tag Team The Street Profits. Cependant, Andrade est apparemment blessé. Le mot est qu’Andrade a probablement subi une blessure aux côtes pendant le Monday Night Raw de cette semaine. Lui et Garza ont vaincu Ricochet et Cedric Alexander en action par équipe.

Après le match, la paire a eu une confrontation avec The Street Profits. En conséquence, Andrade n’a pas été autorisé médicalement à participer aux enregistrements de WrestleMania 36 mercredi et jeudi. Il n’y a actuellement aucune nouvelle sur son remplaçant. Il a été rapporté, cependant, qu’une superstar NXT a été amenée à faire équipe avec Garza pour le match contre The Street Profits. Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous en apprendrons davantage.

Lire aussi: Des nouvelles de Vince McMahon pour aller de l’avant avec WrestleMania 36 lors d’une épidémie de coronavirus

